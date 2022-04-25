Fenerbahçe’nin anlaşma aşamasına geldiği teknik adam Jorge Jesus ile golcüler coşuyor

Sarı-Lacivertliler, Jesus'un takımın başına geçmesiyle hücum futboldan ödün vermeyecek gibi görünüyor. Taraftarın istediği '90 dakika hücum eden, saldıran Fenerbahçe' ortaya çıkacak. Bunu rakamlar da doğruluyor.

Jorge Jesus 2009 yılında Benfica'nın hocası olduğunda santrfor bir dönem Trabzonspor forması giyen Oscar Cardozo idi. Paraguaylı yıldız, Jesus ile 5 sezonda 133 gole imza attı. Benfica sonrasında Rodrigo'yu transfer etti. O da 68 maçta 27 gol attı.