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    • 25.04.2022 13:01
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    • 25.04.2022 13:04
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    Fenerbahçe’nin anlaşma aşamasına geldiği teknik adam Jorge Jesus ile golcüler coşuyor

    Fenerbahçe’nin anlaşma aşamasına geldiği Portekizli teknik adam Jorge Jesus’un çalıştırdığı takımlarda golcülerin muhteşem istatistiklere ulaştığı görülüyor. Fenerbahçe yıllardır golcü problemi yaşıyor. Jesus göreve gelirse ve transfer sezonu iyi geçirilirse gelecek sezonun takımı hücum futbolunda çok şey vaat ediyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Jesus golcüleri coşturacak! Takvim Özel

    Sarı-Lacivertliler, Jesus'un takımın başına geçmesiyle hücum futboldan ödün vermeyecek gibi görünüyor. Taraftarın istediği '90 dakika hücum eden, saldıran Fenerbahçe' ortaya çıkacak. Bunu rakamlar da doğruluyor.

    Jorge Jesus 2009 yılında Benfica'nın hocası olduğunda santrfor bir dönem Trabzonspor forması giyen Oscar Cardozo idi. Paraguaylı yıldız, Jesus ile 5 sezonda 133 gole imza attı. Benfica sonrasında Rodrigo'yu transfer etti. O da 68 maçta 27 gol attı.

    Portekizli teknik adam, Sporting Lizbon'a geçtiğinde Islam Slimani kariyerinin en iyi dönemini geçirdi. 46 maçta 31 gol kaydetti. Sonrasında ise Leicester City'ye transfer oldu. Bas Dost 31 maçta 34 gole ulaştı.

    Al Hilal'i çalıştırdığı dönemde Bafetimbi Gomis'i transfer ettirdi. Galatasaray forması giyen yıldız golcü 48 maçta 35 gole ulaştı. Flamengo'da Gabriel Barbosa 40 maçta 21 golle yıldızlaştı.

        Benfica'daki son döneminde ise Darwin Nunes ortaya çıktı. İlk sezonunda 41 maçta 14 gol 12 asist ile dikkat çekiyor. Bu sezon da gol sayısı 30'u aşmış durumda.

        Fenerbahçe yıllardır golcü problemi yaşıyor. Jesus göreve gelirse ve transfer sezonu iyi geçirilirse gelecek sezonun takımı hücum futbolunda çok şey vaat ediyor.
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