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    • Spor
    • 25.04.2022 13:44
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    • 25.04.2022 13:44
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    Galatasaray'dan bu sezon bir ilk! İki maçı gol yemeden tamamladı

    Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup eden Galatasaray, üst üste ikinci galibiyetini aldı. Geçen hafta da Yeni Malatyaspor'u 2-0'la geçen Sarı-Kırmızılılar, bu sezon 34 haftalık periyotta kendisi adına bir ilki başardı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber! Cimbom bu sezon bir ilki başardı

    Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, 34. hafta maçında dün deplasmanda karşılaştığı Altay'ı 1-0 mağlup etmişti. Maçın ilk yarısında girdiği pozisyonları cömertçe harcayan, ikinci yarıda ise rakibinin büyük baskısına rağmen Altay'a gol şansı tanımayan ve sahadan tek farklı üstünlükle ayrılan Galatasaray, ligde ikide iki yaparken, bu sezon bir ilke imza attı.

    33. haftada sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, 34. haftada karşılaştığı Altay'ı da 1-0 yenerek bu sezon ligde ilk kez üst üste iki maçı gol yemeden tamamlamayı başarmış oldu.

    Bu sezon savunmada büyük bir sıkıntı yaşayan ve ilk 32 haftada 47 gol yiyen Sarı-Kırmızılılar, son iki lig maçında kalesini gole kapatarak bir nebze olsun bu konuda sorunlarına çözüm bulmuş oldu.

        Bu sezon ilk kez üst üste iki lig maçında kalesini gole kapatan Galatasaray, toplamda yediği 47 gole karşılık ise rakip filelere 45 gol gönderdi. -2 averajı bulunan Cimbom, bu alanda da tarihinin en kötü günlerinden birini yaşıyor.

        Bu sezon kalesini savunmakta zorlanan Galatasaray'da takımın as kalecisi Fernando Muslera aralık ayında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre formasından uzak kalmış ve nisan ayında takımdaki yerini almıştı.

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