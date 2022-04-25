Galatasaray'dan bu sezon bir ilk! İki maçı gol yemeden tamamladı

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, 34. hafta maçında dün deplasmanda karşılaştığı Altay'ı 1-0 mağlup etmişti. Maçın ilk yarısında girdiği pozisyonları cömertçe harcayan, ikinci yarıda ise rakibinin büyük baskısına rağmen Altay'a gol şansı tanımayan ve sahadan tek farklı üstünlükle ayrılan Galatasaray, ligde ikide iki yaparken, bu sezon bir ilke imza attı.
33. haftada sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, 34. haftada karşılaştığı Altay'ı da 1-0 yenerek bu sezon ligde ilk kez üst üste iki maçı gol yemeden tamamlamayı başarmış oldu.
Bu sezon savunmada büyük bir sıkıntı yaşayan ve ilk 32 haftada 47 gol yiyen Sarı-Kırmızılılar, son iki lig maçında kalesini gole kapatarak bir nebze olsun bu konuda sorunlarına çözüm bulmuş oldu.