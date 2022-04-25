Galatasaray'dan bu sezon bir ilk! İki maçı gol yemeden tamamladı

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, 34. hafta maçında dün deplasmanda karşılaştığı Altay'ı 1-0 mağlup etmişti. Maçın ilk yarısında girdiği pozisyonları cömertçe harcayan, ikinci yarıda ise rakibinin büyük baskısına rağmen Altay'a gol şansı tanımayan ve sahadan tek farklı üstünlükle ayrılan Galatasaray, ligde ikide iki yaparken, bu sezon bir ilke imza attı.