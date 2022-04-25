Fenerbahçe Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u bitirmek üzere





EKİBİYLE BERABER GELECEK...

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin teklifini prensipte kabul ettiği, şu anda bazı ekonomik konular üzerinde görüşmelerin sürdüğü belirlendi. Alınan bilgilere göre resmi imzalar atılırsa 67 yaşındaki hocanın ekibiyle beraber Fenerbahçe'ye yıllık maliyeti 6 milyon Euro olacak. Tarafların 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme konusunda da el sıkıştıkları ifade ediliyor. Jesus'un şampiyonluğa ulaşmak için Başkan Ali Koç'dan ciddi bir transfer bütçesi istediği ve tarafların şu anda bu bütçe üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.