Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u bitirmek üzere

    Başkan Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki'nin yer aldığı zirvede Jorge Jesus ile büyük oranda anlaşma sağlandığı bildirildi. Jorge Jesus'un teklifi prensipte kabul ettiği, bazı ekonomik konular üzerinde görüşmelerin sürdüğü de gelen haberler arasında.

    Jesus heyecanı

    Süper Lig'de son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç önceki gün flaş bir hamle yapmıştı. Camiadan gelen yoğun baskılara rağmen İsmail Kartal'la yeni sezonda yola devam etmeyi düşünmeyen Başkan Ali Koç dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'la Lizbon'da bir araya gelmişti. Yönetici Selahattin Baki'nin de yer aldığı zirvede tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.



    EKİBİYLE BERABER GELECEK...
    Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin teklifini prensipte kabul ettiği, şu anda bazı ekonomik konular üzerinde görüşmelerin sürdüğü belirlendi. Alınan bilgilere göre resmi imzalar atılırsa 67 yaşındaki hocanın ekibiyle beraber Fenerbahçe'ye yıllık maliyeti 6 milyon Euro olacak. Tarafların 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme konusunda da el sıkıştıkları ifade ediliyor. Jesus'un şampiyonluğa ulaşmak için Başkan Ali Koç'dan ciddi bir transfer bütçesi istediği ve tarafların şu anda bu bütçe üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.



    JESUS'UN KARİYERİ KUPALARLA DOLU
    Benfica, Al Hilal, Sporting Lizbon, Braga ve Belenenses'de görev yapan Jesus'un 3 Portekiz Ligi şampiyonluğu, 6 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası ve 1 Libertadores Kupası zaferleri bulunuyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
    Haberler Spor Fenerbahçe Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u bitirmek üzere
        SON DAKİKA