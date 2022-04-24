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    • Spor
    • 24.04.2022 11:52
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    • 24.04.2022 12:01
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    Özel haber I Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! Anlaşmaya ramak kaldı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri.. .Süper Lig’de son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç dün flaş bir hamle yapmıştı. Camiadan gelen yoğun baskılara rağmen İsmail Kartal’la yeni sezonda yola devam etme konusunda kararsız olan Başkan Koç dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus’la Lizbon’da bir araya gelmişti. Ancak Başkan Ali Koç’un takımın ve İsmail Kartal’ın konsantrasyon kaybı yaşamaması için resmi açıklamayı sezon sonunda yapacağı ifade ediliyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel haber I Fenerbahçe’de Jorge Jesus heyecanı!

    Yönetici Selahattin Baki'nin de yer aldığı zirvede tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin teklifini prensipte kabul ettiği, şu anda bazı ekonomik konular üzerinde görüşmelerin sürdüğü belirlendi.



    Alınan bilgilere göre resmi imzalar atılırsa 67 yaşındaki hocanın ekibiyle beraber Fenerbahçe'ye yıllık maliyeti 6 milyon Euro olacak. Tarafların 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme konusunda da el sıkıştıkları ifade ediliyor.



    Jesus'un şampiyonluğa ulaşmak için Başkan Ali Koç'dan ciddi bir transfer bütçesi istediği ve tarafların şu anda bu bütçe üzerinde görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.



        Eğer son dakikada bir pürüz yaşanmazsa kısa süre içinde Portekizli hocanın imzayı atabileceği belirtiliyor. Ancak Başkan Ali Koç'un takımın ve İsmail Kartal'ın konsantrasyon kaybı yaşamaması için resmi açıklamayı sezon sonunda yapacağı ifade ediliyor.

        Kariyeri başarılarla dolu olan Jorge Jesus son olarak Benfica'yı çalıştırdı. Daha önce Al Hilal, Sporting Lizbon, Braga ve Belenenses'de görev yapan tecrübeli hocanın 3 Portekiz Ligi şampiyonluğu, 6 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası ve 1 Libertadores Kupası zaferleri bulunuyor.
        Jesus'un 2009'dan bu yana görev yaptığı takımlarda puan ortalaması hiç 2'nin altına inmedi.
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        Haberler Spor Özel haber I Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! Anlaşmaya ramak kaldı
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