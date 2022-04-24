Özel haber I Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı! Anlaşmaya ramak kaldı





Eğer son dakikada bir pürüz yaşanmazsa kısa süre içinde Portekizli hocanın imzayı atabileceği belirtiliyor. Ancak Başkan Ali Koç'un takımın ve İsmail Kartal'ın konsantrasyon kaybı yaşamaması için resmi açıklamayı sezon sonunda yapacağı ifade ediliyor.



Kariyeri başarılarla dolu olan Jorge Jesus son olarak Benfica'yı çalıştırdı. Daha önce Al Hilal, Sporting Lizbon, Braga ve Belenenses'de görev yapan tecrübeli hocanın 3 Portekiz Ligi şampiyonluğu, 6 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası ve 1 Libertadores Kupası zaferleri bulunuyor.

Jesus'un 2009'dan bu yana görev yaptığı takımlarda puan ortalaması hiç 2'nin altına inmedi.