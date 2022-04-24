Özel haber... Galatasaray'da eleştirilerin hedefi olan Domenec Torrent istatistiklerde Fatih Terim'i geride bıraktı

Galatasaray'da taraftarların bir türlü gözüne giremeyen teknik direktör Domenec Torrent, Altay galibiyetiyle birlikte Sarı-Kırmızılı takımın başında 14. Lig maçında 6. Galibiyetini aldı. Torrent, maç başına yakaladığı 1,42'lik puan ortalaması ile görevi teslim aldığı Terim'i geride bıraktı.
Galatasaray'da eleştirilerin hedefindeki isim Domenec Torrent, takımının Altay'ı deplasmanda mağlup etmesi neticesinde Sarı-Kırmızılı takımın başında çıktığı 14. Lig maçında 6.kez sahadan galip ayrılmayı başardı.
Gerek kadro tercihleri gerekse de sahada alınan sonuçlar sebebiyle bir türlü Galatasaray taraftarı ile yıldızı barışmayan Domenec Torrent, 14 lig maçı sonunda ise yakaladığı puan ortalaması ile görevi devraldığı Fatih Terim'i geride bırakmayı başardı.