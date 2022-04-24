Özel haber... Galatasaray'da eleştirilerin hedefi olan Domenec Torrent istatistiklerde Fatih Terim'i geride bıraktı

Galatasaray ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Domenec Torrent'in şampiyonluk primi ile birlikte önümüzdeki sezon için 1 milyon 750 bin Euro'luk bir hak edişi bulunuyor. Bu rakam göreve seçilecek olan yeni yönetimi ayrılık için bir hayli zorlayacak gibi gözüküyor.