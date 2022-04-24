Ali Koç, Jorge Jesus ile görüşmek için dün Portekiz'e gitti

Fenerbahçe'de transfer için hareketli günler yaşanırken, Başkan Ali Koç'tan kritik bir hamle geldi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yönetici Selahattin Baki ile birlikte daha önce görüştüğü teknik direktör Jorge Jesus ile bir görüşme daha yapmak için Portekiz'in başkenti Lizbon'a gittiği ifade edildi. Fenerbahçe camiasında ve futbol kamoyunda teknik direktörlük için İsmail Kartal ile devam edilip edilmeyeceğinin merak edildiği bir dönemde başkanın böyle bir hamlede bulunması "İsmail Kartal'ın yeri garanti değil" yorumlarını beraberinde getirdi.