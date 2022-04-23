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    • Spor
    • 23.04.2022 20:11
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    • 23.04.2022 20:16
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    Adana Demirspor - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! Adana Demirspor - TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Futbol severler tarafından akşam saatlerinde Adana Demirspor - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE seçeneği sıklıkla araştırılmaya başlandı. Süper Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında yine heyecan dolu bir karşılaşma yaşanacak ve Adana Demirspor - Trabzonspor takımları karşı karşıya gelecek. İnternet üzerinden canlı olarak takip etmek isteyenler ilk 11 kadrosunun yanı sıra maçın bu akşam nerede yayınlanacağını, şifreli mi yoksa şifresiz mi olacağını öğrenmek istiyor. Adana Demirspor - TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçeneğine haberimizden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Adana Demirspor - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE!

    Adana Demirspor - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! Adana Demirspor - TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Süper Lig'in 34'üncü haftasında bu akşam Adana Demirspor - Trabzonspor maçı yayınlanacak ve spor severler, taraftarlar tarafından karşılaşmanın ilk 11'leri ve detayları merak edilerek araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

    ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Adana Demirspor - Trabzonspor maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

    ADANA DEMİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    MUHTEMEL 11'LER

    Adana Demirspor: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Gökhan, Bjarnason, Akintola, Vargas, Yunus, Assombalonga

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Denswil, Siopis, Dorukhan, Hamsik, Visca, A.Ömür, Kouassi, Cornelius

        TRABZONSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER!

        Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak.

        48 YILLIK REKABETTE FIRTINA ÜSTÜN

        Karadeniz fırtınası, geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselen rakibiyle lig tarihinde bugüne kadar 31 kez karşılaştı. 1974 tarihinde başlayan rekabette bordo mavililer 18 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 9 kez beraberlik yaşadı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmayı başarmıştı.

        33 YILDIR DEPLASMANDA YENİLMİYOR

        Adana deplasmanında rakibiyle bugüne kadar 15 kez karşılaşan bordo mavili ekip, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 5 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Bordo mavililer rakibine Adana'da son olarak 1989 yılında mağlup olurken 33 yıldır rakibine deplasmanda yenilmiyor.

        AVCI'NIN ADANA DEMİRSPOR KARNESİ

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde Adana Demirspor ile 4 kez karşılaşırken, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Avcı, bordo mavili takımın başında 2 kez karşılaştığı rakibine karşı son olarak, Vincenzo Montella yönetimindeki ligin 15'inci haftasında oynanan müsabakada 2-0 galip gelmişti. Trabzonspor'daki hocalık kariyerinde ise ilk mağlubiyetini Akdeniz ekibi karşısında yaşayan Avcı'nın takımı, geçtiğimiz sezon oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda oynanan müsabakada penaltı golleriyle 6-5 mağlup olmuş ve kupadan elenmişti.
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        Haberler Spor Adana Demirspor - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! Adana Demirspor - TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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