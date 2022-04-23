Adana Demirspor - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! Adana Demirspor - TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Süper Lig'in 34'üncü haftasında bu akşam Adana Demirspor - Trabzonspor maçı yayınlanacak ve spor severler, taraftarlar tarafından karşılaşmanın ilk 11'leri ve detayları merak edilerek araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Adana Demirspor - Trabzonspor maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
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MUHTEMEL 11'LER
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Gökhan, Bjarnason, Akintola, Vargas, Yunus, Assombalonga
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Denswil, Siopis, Dorukhan, Hamsik, Visca, A.Ömür, Kouassi, Cornelius