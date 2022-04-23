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    • Spor
    • 24.04.2022 01:56
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    • 24.04.2022 01:58
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    Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'dan uçakta anons: İrtifamız 61 bin fit, şampiyonluğa uçuyoruz

    Spor Toto Süper Lig'de, Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 yenen lider Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, uçakta "şampiyonluk" anonsu yaptı. Çakır anonsta, "Trabzon için uçuş süremiz 2 saat, uçuş irtifamız 61 bin fit. Sevgili yolcular, bu gece zirveye uçuyoruz, şampiyonluğa uçuyoruz" ifadelerini kullandı.

    İrtifamız 61 bin fit, şampiyonluğa uçuyoruz

    Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, Uğurcan Çakır'ın kafileyi taşıyan uçağın kokpitindeki anonsuna yer verildi.

    Karadeniz ekibinin kaptanı anonsta, "Şampiyon takımın şampiyon futbolcuları ve teknik heyeti, kaptanınız konuşuyor. Ben, Uğurcan Çakır. Trabzon için uçuş süremiz 2 saat, uçuş irtifamız 61 bin fit. Sevgili yolcular, bu gece zirveye uçuyoruz, şampiyonluğa uçuyoruz. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum." ifadesini yer verdi.

    TARAFTAR HAVALİMANINA AKIN ETTİ
    Bu arada çok sayıda taraftar, takımı karşılamak için Trabzon Havalimanı'na akın etti.

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    Haberler Spor Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'dan uçakta anons: İrtifamız 61 bin fit, şampiyonluğa uçuyoruz
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