Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Mahkeme tedbiri kaldırdı! Galatasaray 30 Nisan'da seçime gidiyor

    10. Asliye Mahkemesi itirazı kabul etti ve seçimin önündeki tüm engeller kalktı. 30 Nisan’da Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, Galatasaray’ın yeni başkanı olmak için yarışacak.

    Düğüm çözüldü haydi seçime

    Ve Galatasaray'da seçim düğümü çözüldü. Fırat Develioğlu'nun başvurusu üzerine mali genel kurul üzerine konulan tedbir kararına kulübün yaptığı itiraz 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Galatasaray'da yapılan son genel kurulun iptaline ilişkin davada ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.



    GÖZLER 30 NİSAN'DA
    Bu kararın ardından Sarı-Kırmızılı kulüpte seçim takvimi aynı şekilde devam edecek. 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurumda Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın yeni başkanı olmak için yarışacak. Metin Öztürk kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renk ile seçimde yer alacak. Başkan Burak Elmas dün iki aday Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ile durum değerlendirmesi yaptı. Başkan Elmas da yapılan bu toplantıda seçim takviminin aynen devam edeceğini ve 30 Nisan'da genel kurulun düzenleneceğini söyledi.



    G.SARAY KAZANSIN
    Başkan adaylarından Metin Öztürk yaptığı açıklamada, "İki başkan adayının olduğu bir toplantı yaptık. Burak Elmas başkanımız da seçimize destek veriyor. 30 Nisan'da seçim yapılacak. Bizim kırmızı diğer adayın sarı. Seçimin kimin kazanacağı ise yazı tura atmak gibi bir şey. Umarım sonunda Galatasaray kazanır" şeklinde konuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Alacağınız her çocuk kitabı köy okullarına bağış
    Haberler Spor Mahkeme tedbiri kaldırdı! Galatasaray 30 Nisan'da seçime gidiyor
        SON DAKİKA