Mahkeme tedbiri kaldırdı! Galatasaray 30 Nisan'da seçime gidiyor

Ve Galatasaray'da seçim düğümü çözüldü. Fırat Develioğlu'nun başvurusu üzerine mali genel kurul üzerine konulan tedbir kararına kulübün yaptığı itiraz 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Galatasaray'da yapılan son genel kurulun iptaline ilişkin davada ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.
GÖZLER 30 NİSAN'DA
Bu kararın ardından Sarı-Kırmızılı kulüpte seçim takvimi aynı şekilde devam edecek. 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurumda Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın yeni başkanı olmak için yarışacak. Metin Öztürk kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renk ile seçimde yer alacak. Başkan Burak Elmas dün iki aday Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ile durum değerlendirmesi yaptı. Başkan Elmas da yapılan bu toplantıda seçim takviminin aynen devam edeceğini ve 30 Nisan'da genel kurulun düzenleneceğini söyledi.
G.SARAY KAZANSIN
Başkan adaylarından Metin Öztürk yaptığı açıklamada, "İki başkan adayının olduğu bir toplantı yaptık. Burak Elmas başkanımız da seçimize destek veriyor. 30 Nisan'da seçim yapılacak. Bizim kırmızı diğer adayın sarı. Seçimin kimin kazanacağı ise yazı tura atmak gibi bir şey. Umarım sonunda Galatasaray kazanır" şeklinde konuştu.