Mahkeme tedbiri kaldırdı! Galatasaray 30 Nisan'da seçime gidiyor





GÖZLER 30 NİSAN'DA

Bu kararın ardından Sarı-Kırmızılı kulüpte seçim takvimi aynı şekilde devam edecek. 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurumda Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'ın yeni başkanı olmak için yarışacak. Metin Öztürk kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renk ile seçimde yer alacak. Başkan Burak Elmas dün iki aday Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ile durum değerlendirmesi yaptı. Başkan Elmas da yapılan bu toplantıda seçim takviminin aynen devam edeceğini ve 30 Nisan'da genel kurulun düzenleneceğini söyledi.