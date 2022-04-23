RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Spor Fenerbahçe'nin farklı Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası spor yazarlarından çarpıcı değerlendirmeler

Fenerbahçe'nin farklı Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası spor yazarlarından çarpıcı değerlendirmeler

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti. Spor yazarları Fenerbahçe'nin farklı galibiyetini değerlendirirken performansı her hafta artarak devam eden Arda Güler için övgü dolu sözler kullandılar.

23.04.2022 08:33 - Son Güncelleme: 23.04.2022 08:36
Fenerbahçe’nin farklı Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası spor yazarlarından çarpıcı değerlendirmeler

EMRE BOL - 35 SANİYELİK MAÇ

Bir oyuncunun maçın 35. saniyesinde rakibine vurarak kırmızı kart görmesi ya hainliktir ya da bir zeka sıkıntısı olduğunun göstergesidir. Arkadaş daha maçın başı; neye-kime, hangi ara sinirlendin? Hem de takımın küme düşme potasındayken!

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Fenerbahçe’nin farklı Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası spor yazarlarından çarpıcı değerlendirmeler

Bakın aynı siniri saha içerisinde Eren de yaptı. Karşılaşmanın başında İrfan Can'la bir sürtüşme yaşadı. Arkasından ona karşı daha sert oynamaya başladı. Sonuç ikinci penaltıyı doğurdu. Oyuncuların böyle kritik maçlarda hırslı olmalarını anlayabiliyorum ama zekasız hırsa katlanamıyorum. Maç zaten 35. saniyede bitti. Gerisi kedi-fare oyunu!

Fenerbahçe’nin farklı Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası spor yazarlarından çarpıcı değerlendirmeler

Güç dengesinin, oyuncu kalitesinin zaten çok belirgin olduğunu biliyoruz. 10 kişilik Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'ye dayanması çok zordu. Lakin hiç direnç göstermemeleri çok tuhaf! Fenerbahçe ilk yarıda Gökhan Gönül'ün olduğu kanadı adeta otobana çevirdi.

Fenerbahçe’nin farklı Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası spor yazarlarından çarpıcı değerlendirmeler

Bir dönem çok büyük yıldız olan isimlerin iş futbolu bırakmaya geldiğinde böylesi yanlış karar vermeleri çok yanlış. Gökhan'ın futbolu bırakma zamanı geldi de geçiyor bile. Bu kadar zor bir rakipken, takımın yumuşak karnı olana kadar devam etmek kendisine yaptığı en büyük zulüm!

Fenerbahçe’nin farklı Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası spor yazarlarından çarpıcı değerlendirmeler

Fenerbahçe yürüye yürüye kazandı maçı. Tempoyu istediği gibi ayarladı, hatta skoru bile... İsmail Kartal skoru bulunca da Arda'yı daha erken attı sahaya. Bizde onu doya doya izleme fırsatı bulduk. Bu kötü futbol ikliminde ihtiyacımız olan tek şey Arda gibi oyuncular. En azından futbol izlediğimizi anlıyoruz.

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