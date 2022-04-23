Fenerbahçe’nin farklı Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası spor yazarlarından çarpıcı değerlendirmeler

Bir dönem çok büyük yıldız olan isimlerin iş futbolu bırakmaya geldiğinde böylesi yanlış karar vermeleri çok yanlış. Gökhan'ın futbolu bırakma zamanı geldi de geçiyor bile. Bu kadar zor bir rakipken, takımın yumuşak karnı olana kadar devam etmek kendisine yaptığı en büyük zulüm!