Fenerbahçe'nin farklı Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası spor yazarlarından çarpıcı değerlendirmeler
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti. Spor yazarları Fenerbahçe'nin farklı galibiyetini değerlendirirken performansı her hafta artarak devam eden Arda Güler için övgü dolu sözler kullandılar.
23.04.2022 08:33 - Son Güncelleme: 23.04.2022 08:36
Bakın aynı siniri saha içerisinde Eren de yaptı. Karşılaşmanın başında İrfan Can'la bir sürtüşme yaşadı. Arkasından ona karşı daha sert oynamaya başladı. Sonuç ikinci penaltıyı doğurdu. Oyuncuların böyle kritik maçlarda hırslı olmalarını anlayabiliyorum ama zekasız hırsa katlanamıyorum. Maç zaten 35. saniyede bitti. Gerisi kedi-fare oyunu!
Fenerbahçe yürüye yürüye kazandı maçı. Tempoyu istediği gibi ayarladı, hatta skoru bile... İsmail Kartal skoru bulunca da Arda'yı daha erken attı sahaya. Bizde onu doya doya izleme fırsatı bulduk. Bu kötü futbol ikliminde ihtiyacımız olan tek şey Arda gibi oyuncular. En azından futbol izlediğimizi anlıyoruz.