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    • Spor
    • 22.04.2022 12:00
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    • 22.04.2022 12:06
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    Fenerbahçe'de Filip Novak yolcu

    Geçen sezon başında Trabzonspor’dan büyük ümitlerle Fenerbahçe’ye transfer olan Filip Novak beklentilerin çok altında kaldı. Bordo-Mavili formayla Süper Lig’e damgasını vuran ancak Kadıköy’de büyük hayal kırıklığı yaratan Çek sol bek için artık yolculuk görünmeye başladı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Yol göründü

    Fenerbahçe yönetiminin yeni sezon planlarında yer almayan Novak'ın ülkesine döneceği konuşuluyor. Alınan bilgilere göre Slavia Prag hem Sarı-Lacivertliler'e hem de Novak'a teklifini iletti.

    Çek kulübünün yetkililerinin UEFA Konferans Ligi'nde istanbul'da Fenerbahçe ile oynanan maç öncesinde bu konuyu masaya getirdikleri belirlendi.

    Sarı-Lacivertliler'in 1 yıl sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Novak'tan yüksek bir bonservis beklentisinin olmadığı ifade ediliyor. 2015'ten bu yana ülkesinin dışında kariyerini sürdüren Novak'ın da Çekya'ya dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'de Filip Novak yolcu
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