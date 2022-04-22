Fenerbahçe'de Filip Novak yolcu

Fenerbahçe yönetiminin yeni sezon planlarında yer almayan Novak'ın ülkesine döneceği konuşuluyor. Alınan bilgilere göre Slavia Prag hem Sarı-Lacivertliler'e hem de Novak'a teklifini iletti.
Çek kulübünün yetkililerinin UEFA Konferans Ligi'nde istanbul'da Fenerbahçe ile oynanan maç öncesinde bu konuyu masaya getirdikleri belirlendi.
Sarı-Lacivertliler'in 1 yıl sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Novak'tan yüksek bir bonservis beklentisinin olmadığı ifade ediliyor. 2015'ten bu yana ülkesinin dışında kariyerini sürdüren Novak'ın da Çekya'ya dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.