Fenerbahçe'de Filip Novak yolcu

Sarı-Lacivertliler'in 1 yıl sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Novak'tan yüksek bir bonservis beklentisinin olmadığı ifade ediliyor. 2015'ten bu yana ülkesinin dışında kariyerini sürdüren Novak'ın da Çekya'ya dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.