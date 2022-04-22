Galatasaray formasından etti! Sinan Bolat için flaş sözler

Belçika basınında voetbalnieuws.be isimli internet sitesinde Sinan Bolat ile ilgili yer alan haberde 33 yaşındaki file bekçisinin sezona iyi bir başlangıç yaptığı ancak Galatasaray ile olan transfer görüşmelerinin takımdaki sonunu hazırladığı ve formasını kaptırmasına neden olduğuna yer verildi.