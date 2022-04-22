Galatasaray formasından etti! Sinan Bolat için flaş sözler

Ara transfer döneminde Fernando Muslera'nın sakatlığı sebebiyle kaleci arayan ve milli file bekçisi Sinan Bolat'a teklif götüren Galatasaray yönetimi, Sinan'ın kulübünü ikna edemeyince görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı.
Galatasaray ara transfer döneminde kaleyi Barcelona'dan Inaki Pena ile takviye ederken Sarı-Kırmızılı takıma gitmek istediği için o dönem kulübü Gent'e rest çeken ve sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmayan Sinan Bolat ise ardından Belçika kulübünde formasını kaptırmıştı.
Gent ile sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmayan Sinan yerine Hein Vanhaezebrouck kalede Davy Roef'a şans verirken, milli kalecimiz yedek kulübesine mahkum olmuştu.
Belçika basınında voetbalnieuws.be isimli internet sitesinde Sinan Bolat ile ilgili yer alan haberde 33 yaşındaki file bekçisinin sezona iyi bir başlangıç yaptığı ancak Galatasaray ile olan transfer görüşmelerinin takımdaki sonunu hazırladığı ve formasını kaptırmasına neden olduğuna yer verildi.