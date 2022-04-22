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    • Spor
    • 22.04.2022 13:25
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    • 22.04.2022 13:32
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    Galatasaray formasından etti! Sinan Bolat için flaş sözler

    Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak mutlu sona ulaşamadığı Sinan Bolat daha sonra ise kulübü Gent’te formasını kaybetmişti. Uzun süredir Gent’te yedek bekleyen deneyimli kaleci için Belçika basınında yer alan haberde, Galatasaray’a gitmek istemesinin Sinan’ın formasını kaptırmasına neden olduğu ifade edildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | G.Saray formasından etti! Flaş sözler

    Ara transfer döneminde Fernando Muslera'nın sakatlığı sebebiyle kaleci arayan ve milli file bekçisi Sinan Bolat'a teklif götüren Galatasaray yönetimi, Sinan'ın kulübünü ikna edemeyince görüşmeler olumsuz sonuçlanmıştı.

    Galatasaray ara transfer döneminde kaleyi Barcelona'dan Inaki Pena ile takviye ederken Sarı-Kırmızılı takıma gitmek istediği için o dönem kulübü Gent'e rest çeken ve sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmayan Sinan Bolat ise ardından Belçika kulübünde formasını kaptırmıştı.

    Gent ile sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmayan Sinan yerine Hein Vanhaezebrouck kalede Davy Roef'a şans verirken, milli kalecimiz yedek kulübesine mahkum olmuştu.

    Belçika basınında voetbalnieuws.be isimli internet sitesinde Sinan Bolat ile ilgili yer alan haberde 33 yaşındaki file bekçisinin sezona iyi bir başlangıç yaptığı ancak Galatasaray ile olan transfer görüşmelerinin takımdaki sonunu hazırladığı ve formasını kaptırmasına neden olduğuna yer verildi.

        Sinan ile ilgili düzenlenen haberde ayrıca kendisinden sonra kaleyi devralan Davy Roef'un istatistiklerinin daha iyi olduğuna da dikkat çekildi.

        Galatasaray'ın yanı sıra ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen ve kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Sinan Bolat'ın mayıs ayı sonunda Gent'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        Ocak ayında Sinan için hamle yapan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ise yaz transfer döneminde milli eldiven için bir girişimde bulunup bulunmayacağı merak ediliyor.
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            Haberler Spor Galatasaray formasından etti! Sinan Bolat için flaş sözler
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