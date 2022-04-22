Özel Haber I Güven Yalçın’a Fransa’dan talip çıktı

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon son unda bitecek olan genç yıldız ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Siyah-Beyazlılar'ın genç yıldızı için bu kez de Fransız ekibinin devreye girdiği öğrenildi.
2018 yılından beri Beşiktaş'ta forma giyen Güven Yalçın sözleşme uzatma konusunda kulübüyle henüz anlaşma sağlayamadı… Fransa Ligue 1 ekibi Nice, 23 yaşındaki golcü oyuncunun transferi için harekete geçti.
Nice yetkililerinin, Güven Yalçın'ın menajeri ile temas kurduğu ve görüşmelerin şimdilik olumlu ilerlediği belirtildi.