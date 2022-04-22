Özel Haber I Güven Yalçın’a Fransa’dan talip çıktı

Bu sezon Beşiktaş formasıyla inişli-çıkışlı bir grafik çizen Güven Yalçın, 30 karşılaşmada forma giyerken 6 gol ve 3 asiste imza attı. Yıldız oyuncunun bu sezon Süper Lig'de 90 dakikayı tamamladığı bir maç bulunmuyor.

Bilindiği gibi Güven Yalçın 2021 yılında İtalyan ekibi Lecce'de kiralık olarak forma giymişti.

Güncel piyasa değeri 3.1 milyon Euro olan genç forvet, 2018 yılında Bayer Leverkusen U19 takımından 150 bin Euro'ya transfer edilmişti.

Fransız ekibi Nice, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür'ü de transfer etmek istiyor. Sezon sonunda iki Türk yıldız Nice'in yolunu tutabilir.