Yeni bir transfer savaşı kapıda! Kazımcan Karataş için Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de devrede

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe arasında rekabet sahada olduğu gibi masada da aralıksız bir şekilde sürüyor. Son dönemde birçok transferde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe yine aynı oyuncu için birbirleriyle kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.
Önümüzdeki sezon 7+4 şeklinde güncellenecek olan yabancı kuralı sebebiyle kaliteli yerli futbolcu arayışında olan Galatasaray, bir süredir Altay'ın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş'ı transfer gündemine almış ve genç oyuncu için nabız yoklamaya başlamıştı.
FENERBAHÇE RESMEN DEVREYE GİRDİ
Galatasaray'da nisan aynının sonunda yapılacak olan başkanlık seçimi sebebiyle henüz Kazımcan için somut adımlar atılmazken, Sarı-Kırmızılılar'ın istediği Kazımcan Karataş için Fenerbahçe de resmen devreye girdi.
Yerli sol bek arayışında olan ve bir süredir Kasımpaşa'dan Eren Elmalı için temaslarını sürdüren ancak İstanbul ekibinin istediği yüksek bonservis sebebiyle Eren ile ilgili istediği sonuca henüz ulaşamayan Fenerbahçe'nin Altaylı Kazımcan'ı da sol bek alternatifleri arasına eklediği öğrenildi.