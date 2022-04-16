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    • Spor
    • 16.04.2022 13:22
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    • 16.04.2022 13:43
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    Yeni bir transfer savaşı kapıda! Kazımcan Karataş için Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de devrede

    Son dönemde birçok futbolcunun transferi için karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe, yeni bir transfer savaşının kapısına geldi. Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olan Altay'ın sol beki Kazımcan Karataş için Fenerbahçe de devreye girdi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Yeni bir transfer savaşı kapıda!

    Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe arasında rekabet sahada olduğu gibi masada da aralıksız bir şekilde sürüyor. Son dönemde birçok transferde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe yine aynı oyuncu için birbirleriyle kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

    Önümüzdeki sezon 7+4 şeklinde güncellenecek olan yabancı kuralı sebebiyle kaliteli yerli futbolcu arayışında olan Galatasaray, bir süredir Altay'ın 19 yaşındaki sol beki Kazımcan Karataş'ı transfer gündemine almış ve genç oyuncu için nabız yoklamaya başlamıştı.

    FENERBAHÇE RESMEN DEVREYE GİRDİ
    Galatasaray'da nisan aynının sonunda yapılacak olan başkanlık seçimi sebebiyle henüz Kazımcan için somut adımlar atılmazken, Sarı-Kırmızılılar'ın istediği Kazımcan Karataş için Fenerbahçe de resmen devreye girdi.

    Yerli sol bek arayışında olan ve bir süredir Kasımpaşa'dan Eren Elmalı için temaslarını sürdüren ancak İstanbul ekibinin istediği yüksek bonservis sebebiyle Eren ile ilgili istediği sonuca henüz ulaşamayan Fenerbahçe'nin Altaylı Kazımcan'ı da sol bek alternatifleri arasına eklediği öğrenildi.

        Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kalma savaşı veren Altay ile Kazımcan için masaya oturmaya hazırlandığı ve kısa süre içinde 19 yaşındaki futbolcu için somut adımlar atılabileceği belirtiliyor. Altay'ın ise ligdeki durumunun netleşmesi ile Kazımcan'ın satışına sıcak bakabileceği öne sürülüyor.

        Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın transfer etmek istediği Kazımcan Karataş için transfer döneminin resmen başlamasıyla ise iki ezeli rakibin çetin bir yarış içine girmesi bekleniyor.


        Altay'ın altyapısından yetişen 2003 doğumlu Kazımcan Karataş, İzmir ekibinde 2020 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı. Genç futbolculunun Siyah-Beyazlılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 600 bin Euro olarak gözüküyor.

        Bu sezon Altay forması altında etkili bir performansa imza atan Kazımcan, ligde çıktığı 17 maçta iki kez de asist yaptı.

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