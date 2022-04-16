Yeni bir transfer savaşı kapıda! Kazımcan Karataş için Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de devrede

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kalma savaşı veren Altay ile Kazımcan için masaya oturmaya hazırlandığı ve kısa süre içinde 19 yaşındaki futbolcu için somut adımlar atılabileceği belirtiliyor. Altay'ın ise ligdeki durumunun netleşmesi ile Kazımcan'ın satışına sıcak bakabileceği öne sürülüyor.

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın transfer etmek istediği Kazımcan Karataş için transfer döneminin resmen başlamasıyla ise iki ezeli rakibin çetin bir yarış içine girmesi bekleniyor.