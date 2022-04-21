Galatasaray kulislerine bomba gibi düşecek olan gelişmeyi TAKVİM açıklıyor: Burak Elmas bombası

Galatasaray'da üst üste çok flaş gelişmeler yaşanıyor. 30 Nisan'daki seçime hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'da 10. Asliye Mahkemesi'nin tedbir kararı şok etkisi yaratmış, ardından yönetim bu karara itiraz etmişti.

İSTİFASI CEBİNDE

Yarın Galatasaray yönetiminin yapacağı itiraz karara bağlanacak ve seçimin kaderi belli olacak. Eğer tedbir kararı kalkarsa seçim takvimi devam edecek. Ancak tedbir kalkmazsa bu kez Başkan Burak Elmas'ın istifa kararı alacağı ve bu şekilde seçimin önünü açacağı öğrenildi. Bu durumda mali genel kurulun üzerinde tedbir kararı olacağı için Başkan Elmas'a seçimde adaylık fırsatı doğacak. Elmas'ın kesin olarak seçime girme kararı aldığı hatta çok güçlü bir yönetim kurmak için kolları sıvadığı öğrenildi. TAKVİM'in aldığı bilgilere göre Ali Dürüst yeni yönetimde 2. adam olmayı kabul etti.

ADAYLAR ÇEKİLEBİLİR

Elmas'ın Dürüst'ün dışında camianın birçok önemli ismiyle de görüştü ve yeni yönetime girmesi için teklifte bulunduğu ifade edildi. İddialara göre Başkan Elmas hedeflediği güçlü yönetimi kurarsa, adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün yarıştan çekilmesi gündeme gelecek