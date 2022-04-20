Emre Belözoğlu devreye girdi! Süper Lig'de Sofiane Feghouli harekatı...

Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli için harekete geçti

Galatasaray'da Barcelona ile oynanan rövanş ve Beşiktaş derbisinde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve ardından gittiği Cezayir Milli Takımı'ndan bir kez daha sakatlanarak dönen Sofiane Feghouli, Sarı-Kırmızılı kulüpte gözden çıkarılmıştı.

Galatasaray'ın sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmamayı düşündüğü Sofiane Feghouli Cezayirli futbolcuya sezonun geri kalanı için de forma verilmemesi kararlaştırılmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU SOFİANE FEGHOULİ İÇİN NABIZ YOKLADI

Galatasaray'da gözden çıkarılan ve sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Feghouli için Sarı-Kırmızılı ekipte bunlar yaşanırken, teknik direktörlüğünü Emre Belzöğlu'nun yaptığı Medipol Başakşehir ise Cezayirli yıldız için nabız yoklamaya başladı.