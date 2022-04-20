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    • 20.04.2022 21:41
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    Emre Belözoğlu devreye girdi! Süper Lig'de Sofiane Feghouli harekatı...

    Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli için devrede... Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve yeni kontrat önerilmeyen Sofiane Feghouli için Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir’in de devrede olduğu öğrenildi. Yıldız isim için Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu harekete geçti. İşte detaylar...

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özel Haber | Emre Belözoğlu devreye girdi!

    Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli için harekete geçti

    Galatasaray'da Barcelona ile oynanan rövanş ve Beşiktaş derbisinde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve ardından gittiği Cezayir Milli Takımı'ndan bir kez daha sakatlanarak dönen Sofiane Feghouli, Sarı-Kırmızılı kulüpte gözden çıkarılmıştı.

    Galatasaray'ın sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmamayı düşündüğü Sofiane Feghouli Cezayirli futbolcuya sezonun geri kalanı için de forma verilmemesi kararlaştırılmıştı.

    EMRE BELÖZOĞLU SOFİANE FEGHOULİ İÇİN NABIZ YOKLADI
    Galatasaray'da gözden çıkarılan ve sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Feghouli için Sarı-Kırmızılı ekipte bunlar yaşanırken, teknik direktörlüğünü Emre Belzöğlu'nun yaptığı Medipol Başakşehir ise Cezayirli yıldız için nabız yoklamaya başladı.

    32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için devre arasında da girişimlerde bulunan ancak hem oyuncunun yüksek maaşı hem de Galatasaray'da o dönem göreve gelen Domenec Torrent'in Feghouli'yi takımda tutmak istemesi sebebiyle bu transferi gerçekleştiremeyen Başakşehir'in Cezayirli yıldızla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

    Feghouli ile masaya oturmak için sezon sonu oyuncunun bonservisini eline almasını bekleyen Başakşehir yönetiminin ise şartların uyması durumunda tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

        Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun oyun stilini beğendiği ifade edilen Feghouli'nin maaş talebinin yapılacak olan transfer görüşmelerinde belirgin rol oynayacağı konuşuluyor.

        Galatasaray'dan yıllık 3.8 milyon Euro kazanan Feghouli için Başakşehir'in belirlediği bütçenin ise yıllık 1.5 milyon Euro civarında olduğu öne sürülüyor.

        Galatasaray'ın 2017 yılında İngiltere'nin West Ham United takımından 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Sofiane Feghouli'nin de kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı aktarılıyor.
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