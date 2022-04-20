Sarı-Kırmızılılar’da 30 Nisan'da düzenlenecek olan olağanüstü seçim iptal edildi

Galatasaray'da yine ortalık karıştı... 27 Mart'ta düzenlenen mali genel kurulda Başkan Burak ve yönetimin idari olarak ibra olmamasının ardından olağanüstü seçim kararı alınmıştı.
ÇOK FLAŞ GELİŞME
30 Nisan tarihinde düzenlenmesi planlanan seçim öncesinde dün çok flaş bir gelişme yaşandı. Fırat Develioğlu isimli üyenin açtığı dava sonrası 10. Asliye Mahkemesi, yapılan mali genel kurulla ilgili ihtiyati tedbir kararı aldı. Böylece 30 Nisan'daki seçim iptal oldu. Bu karar sonrası gözler Başkan Elmas ve yönetime çevrildi. Galatasaray tüzüğü gereği ancak Başkan Elmas'ın istifa etmesi durumunda seçime gidilebilecek. Elmas ibrasızlık kararı sonrası yaptığı açıklamada kulübü bir kez daha mahkemelerde süründürmeyeceğini açıklamıştı.
KARŞI DAVA AÇILACAK
Kulislerde konuşulanlara göre Sarı-Kırmızılı kulüp, 10. Asliye Mahkemesi'nin aldığı ihtiyati tedbir kararına karşı bir dava açacak. Ayrıca başkanlık için adaylıklarını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün de bireysel olarak hukuki yollara başvuracakları gelen bilgiler arasında.