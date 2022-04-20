Sarı-Kırmızılılar’da 30 Nisan'da düzenlenecek olan olağanüstü seçim iptal edildi





ÇOK FLAŞ GELİŞME

30 Nisan tarihinde düzenlenmesi planlanan seçim öncesinde dün çok flaş bir gelişme yaşandı. Fırat Develioğlu isimli üyenin açtığı dava sonrası 10. Asliye Mahkemesi, yapılan mali genel kurulla ilgili ihtiyati tedbir kararı aldı. Böylece 30 Nisan'daki seçim iptal oldu. Bu karar sonrası gözler Başkan Elmas ve yönetime çevrildi. Galatasaray tüzüğü gereği ancak Başkan Elmas'ın istifa etmesi durumunda seçime gidilebilecek. Elmas ibrasızlık kararı sonrası yaptığı açıklamada kulübü bir kez daha mahkemelerde süründürmeyeceğini açıklamıştı.