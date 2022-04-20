Galatasaray'da seçim kaosu! Tüm gözler Burak Elmas ve ekibinde! Şimdi ne olacak?

BÜTÜN İHTİMALLER MASADA

Bu yaşananlar sonrasında sarı kırmızılı camiada herkes "Şimdi ne olacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Kulübün itirazı kabul edilirse normal takvim işleyecek. İhtiyati tedbir kararı kaldırılmazsa 30 Nisan'da seçim yapılamayacak. G.Saray'ın en kısa sürede seçim yapması ise başkan Burak Elmas ve yönetimin kararına kalmış olacak! Sarı kırmızılılarda Elmas ekibi ile istifa ederse Galatasaray 1 ay sonra yani mayıs ayı içinde yeni başkanını seçebilecek. Bu durumda Burak Elmas ibra olmadığı için yine aday olamayacak. İstifa kararı çıkmazsa mevcut yönetim görevine devam edecek.