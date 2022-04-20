Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.04.2022 09:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.04.2022 09:20
    ABONE OL

    Galatasaray'da seçim kaosu! Tüm gözler Burak Elmas ve ekibinde! Şimdi ne olacak?

    Son dakika Galatasaray haberleri | Sarı-kırmızılı ekipte 30 Nisan'da yapılacak seçim, mahkemenin şok kararının ardından iptal edildi. Bu gelişmenin ardından Başkan Burak Elmas ve yönetim, seçimde aday olan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yürütmeyi durdurma kararı için karşı dava açıldı.

    Galatasaray’da seçim kaosu! Tüm gözler Elmas ve ekibinde

    G.Saray'da 30 Nisan'da yapılacağı açıklanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul iptal edildi. Sarı kırmızılıların genel kurul üyesi Fırat Develioğlu'nun seçimin iptaline yönelik 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak dava açmasının ardından mahkeme ihtiyati tedbir kararı aldı ve ay sonunda yapılması planlanan seçimler iptal oldu. Bu gelişme üzerine Galatasaray Başkanı Burak Elmas harekete geçti ve dün karar resmi olarak iletilir iletilmez yönetim kurulu üyeleri ile görüştü. Ardından Elmas kulüp avukatları ile de görüş alış verişinde bulundu.

    KULÜBÜN İTİRAZI CUMA GÖRÜŞÜLECEK
    Yapılan değerlendirmelerden sonra Burak Elmas seçim takviminin aksamaması adına önemli bir adım attı ve kulüp yürütmeyi durdurma kararı için karşı dava başvurusunda bulunduğunu resmi internet sitesinden açıkladı.. Mahkeme Galatasaray'ın yaptığı itirazı cuma günü değerlendirecek. Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı kırmızılıların başkanı dün akşam saatlerinde NEF Stadyumu'nda başkanlığa adaylıklarını resmen açıklayan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ile birlikte Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ile de bir araya gelip görüş alışverişinde bulundu.

    BÜTÜN İHTİMALLER MASADA
    Bu yaşananlar sonrasında sarı kırmızılı camiada herkes "Şimdi ne olacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Kulübün itirazı kabul edilirse normal takvim işleyecek. İhtiyati tedbir kararı kaldırılmazsa 30 Nisan'da seçim yapılamayacak. G.Saray'ın en kısa sürede seçim yapması ise başkan Burak Elmas ve yönetimin kararına kalmış olacak! Sarı kırmızılılarda Elmas ekibi ile istifa ederse Galatasaray 1 ay sonra yani mayıs ayı içinde yeni başkanını seçebilecek. Bu durumda Burak Elmas ibra olmadığı için yine aday olamayacak. İstifa kararı çıkmazsa mevcut yönetim görevine devam edecek.

        MEHMET HELVACI (G.SARAY'IN ESKİ 2. BAŞKANI): SEÇİME EN ERKENMAYISTA GİDEBİLİR
        Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın, böyle bir karar alındığı için seçim kararı gündemini iptal edeceğini zan-netmiyorum. Niyet okumayalım elbette! Galatasaray Kulübü Başkanı gereğini söyleyecektir. Pek ihtimal vermesem de, belki sayın başkan 'Seçim yapmıyo-rum' diyecektir. Artık bu karar sonrasında Galatasaray'da seçim takvimi değişecek ve yeniden başlayacak. Galatasaray tüzüğüne göre başkan Burak Elmas ve yönetimi görevini bırakırsa 1 ay içinde yani mayıs ayında kulüp seçime gidebilir.

        İRFAN AKTAR (G.SARAY'IN ESKİ DİVAN BAŞKANI): ELMAS DOĞRU OLANKARARI VERECEKTİR
        Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, ekibi ile bu kararı inceleyip kulüp menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacaktır. Sayın başkan ortaya çıkan ibrasızlık sonrasında hemen seçim kararı almıştı. Etik olarak da doğru olanı yaptı. Ancak mahkeme bu ibrasızlığı ortadan kaldırmış. Galatasaray Kulübü Başkanı'na tavsiye vermemiz doğru olmaz. Kulübün önemli hukukçuları ile görüşüp sayın Elmas en doğru kararı alacaktır.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        SİHA’ların başarısı Yunanları endişeye soktu! Türklerin var bizim niye yok
        Haberler Spor Galatasaray'da seçim kaosu! Tüm gözler Burak Elmas ve ekibinde! Şimdi ne olacak?
            SON DAKİKA