Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı: Taraftarlarımız, mart ayında şampiyon olamadık diye üzülmesin

"MART AYINDA ŞAMPİYON OLAMADIK DİYE ÜZÜLMESİN"

"Geçen hafta Fatih Karagümrük maçı ve bugün oynadığımız Kayserispor maçında oyuna sadakat gösteren takımıma teşekkür ediyorum. Her türlü oyunu denediler. Merkezden denediler, kanattan denediler. Hem de geçiş takımına karşı geçiş de vermedik. Duran top ve kenar ortadan tehlike yaratmaya çalıştılar. Taraftarlarımıza da bu oyuna sadık kaldıkları, sadakat gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Hem savunmada hem hücumda bize destek verdiler. Taraftarlarımız, mart ayında şampiyon olamadık diye üzülmesin. Trabzonspor, iki kulvarda da hedefine koşuyor."