Galatasaray 47 milyon Euro'ya mal olan gençlik operasyonun sonu hüsranla bitti





ŞOK ETKİSİ YARATTI

Ancak Galatasaray bir türlü istenen skorlar gelmeyince daha ilk devrede şampiyonluk yarışına havlu attı. Yaşanan kötü gidişat, Fatih Terim'le de yolların ayrılmasına yol açtı. Sarı-Kırmızılılar önceki gün küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'u evinde 2-0 yenerken, karşılaşmayı tamamlayan takımın yaş ortalaması şok etkisi yarattı. Teknik direktör Domenec Torrent, Galatasaray'ın ligde hiçbir hedefi olmamasına karşın altyapıdan kimseyi kadroya almazken, maç içindeki hamleleri ile de büyük tepki topladı. Sarı-Kırmızılılar'ın Malatya maçını tamamlayan 11'inde 30 yaş ve üstü tam 6 futbolcu yer aldı.