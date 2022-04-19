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    • Spor
    • 19.04.2022 12:24
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    • 19.04.2022 12:24
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    Galatasaray'da gençlik operasyonu iflas etti! Şoke eden tablo

    Son dakika Galatasaray haberleri | Sezon başında "gençleşme" operasyonu neticesinde kadrosuna birçok ismi katan Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçındaki kadronun yaş ortalaması adeta şok etkisi yarattı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Operasyon iflas etti! Şoke eden tablo

    Galatasaray sezon başında Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'in liderliğinde çok önemli bir gençlik operasyonu için düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılılar yaklaşık 47 milyon Euro'luk mali yükün altına girerek çok sayıda genç futbolcuyu kadrosuna kattı.



    Ancak Galatasaray bir türlü istenen skorlar gelmeyince daha ilk devrede şampiyonluk yarışına havlu attı. Yaşanan kötü gidişat, Fatih Terim'le de yolların ayrılmasına yol açtı.



    Sarı-Kırmızılılar dün küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'u evinde 2-0 yenerken, karşılaşmayı tamamlayan takımın yaş ortalaması büyük bir şok etkisi yarattı. Teknik direktör Domenec Torrent, Galatasaray'ın ligde hiçbir hedefi olmamasına karşın altyapıdan kimseyi kadroya almazken, maç içindeki hamleleri ile de büyük tepki topladı.



        Sarı-Kırmızılılar'ın Malatya maçını tamamlayan 11'inde 30 yaş ve üstü tam 6 futbolcu yer aldı. 36 yaşındaki Muslera, 31 yaşındaki Omar, 32 yaşındaki Van Aanholt, 35 yaşındaki Arda, 36 yaşındaki Babel ve 37 yaşındaki Gomis bir arada sahaya yer aldı.



        Galatasaray'ın maçı bitiren 11'inin yaş ortalaması ise tam 30,5 oldu. Ortaya çıkan bu tablo, "Gençlik operasyonu iflas etti" şeklinde yorumlandı.


        *Galatasaray'ın bu sezonki istatistikleri ve kadrosu için fotoğrafa tıklayın

        İşte Sarı-Kırmızılılar'ın Malatyaspor önünde karşılaşmayı tamamlayan 11'i ve futbolcuların yaşları:
        Muslera 36
        Omar 31
        Nelsson 24
        Alpaslan 28
        V.Aanholt 32
        Berkan 24
        Cicaldau 25
        Arda 35
        Emre 28
        Babel 36
        Gomis 37
        ORTALAMA: 30,5

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