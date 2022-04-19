Galatasaray'da gençlik operasyonu iflas etti! Şoke eden tablo

Galatasaray sezon başında Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'in liderliğinde çok önemli bir gençlik operasyonu için düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılılar yaklaşık 47 milyon Euro'luk mali yükün altına girerek çok sayıda genç futbolcuyu kadrosuna kattı.
Ancak Galatasaray bir türlü istenen skorlar gelmeyince daha ilk devrede şampiyonluk yarışına havlu attı. Yaşanan kötü gidişat, Fatih Terim'le de yolların ayrılmasına yol açtı.
Sarı-Kırmızılılar dün küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'u evinde 2-0 yenerken, karşılaşmayı tamamlayan takımın yaş ortalaması büyük bir şok etkisi yarattı. Teknik direktör Domenec Torrent, Galatasaray'ın ligde hiçbir hedefi olmamasına karşın altyapıdan kimseyi kadroya almazken, maç içindeki hamleleri ile de büyük tepki topladı.