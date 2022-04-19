Galatasaray'da gençlik operasyonu iflas etti! Şoke eden tablo

Galatasaray sezon başında Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim'in liderliğinde çok önemli bir gençlik operasyonu için düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılılar yaklaşık 47 milyon Euro'luk mali yükün altına girerek çok sayıda genç futbolcuyu kadrosuna kattı.