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    • Spor
    • 19.04.2022 17:41
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    • 19.04.2022 17:46
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    Gözler oradaydı! Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun üyelerle birlikte istifasının ardından Sabri Çelik MHK başkanlığına getirildi. TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Sabri Çelik başkanlığındaki MHK'da görev dağılımı yapıldı.

    MHK’da görev dağılımı!

    Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), görev dağılımı yaptı.

    TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Sabri Çelik başkanlığındaki MHK'da görev dağılımı şu şekilde oluştu:

    Muhittin Boşat: Başkan vekili, 1. bölge sorumlusu

    Murat Ilgaz: 3. bölge ve VAR sorumlusu

    Orhan Erdemir: 2. bölge ve BAL sorumlusu

    Erol Ersoy: 4. bölge sorumlusu

    İsmet Arzuman: 5. bölge sorumlusu, 2. Lig ve 3. Lig gözlemci sorumlusu, plaj futbolu sorumlusu

    Hikmet Öksüzoğlu: 6. bölge sorumlusu, 2. Lig ve 3. Lig gözlemci sorumlusu, futsal sorumlusu

    İbrahim Çınar: 7. bölge ve kadın hakemler sorumlusu

    Dursun Cumali Sucu: 8. bölge sorumlusu

    MHK'DA NE OLMUŞTU?
    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu üyelerle birlikte istifa etmişti.

    Daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun(TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun yaptığı toplantıda MHK Başkanı ve üyelerini belirlediği belirtildi.

    Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulunda yer alan isimler şöyle:

    Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar, Dursun Cumali Sucu.

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