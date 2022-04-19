Gözler oradaydı! Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), görev dağılımı yaptı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Sabri Çelik başkanlığındaki MHK'da görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Muhittin Boşat: Başkan vekili, 1. bölge sorumlusu

Murat Ilgaz: 3. bölge ve VAR sorumlusu

Orhan Erdemir: 2. bölge ve BAL sorumlusu

Erol Ersoy: 4. bölge sorumlusu

İsmet Arzuman: 5. bölge sorumlusu, 2. Lig ve 3. Lig gözlemci sorumlusu, plaj futbolu sorumlusu

Hikmet Öksüzoğlu: 6. bölge sorumlusu, 2. Lig ve 3. Lig gözlemci sorumlusu, futsal sorumlusu

İbrahim Çınar: 7. bölge ve kadın hakemler sorumlusu

Dursun Cumali Sucu: 8. bölge sorumlusu

MHK'DA NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu üyelerle birlikte istifa etmişti.

Daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun(TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun yaptığı toplantıda MHK Başkanı ve üyelerini belirlediği belirtildi.

Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulunda yer alan isimler şöyle:

Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar, Dursun Cumali Sucu.