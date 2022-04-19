📺Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk CANLI MAÇ İZLE | FB Shakhtar hazırlık maçı şifresiz bedava CANLI YAYIN nasıl izlenir? Maçın 11'leri...

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk Kulübünün Ukrayna'daki savaşa dikkat çekmek amacıyla barış temasına katkı sağlamak için başlattığı 'Shakhtar Donetsk Global Tour' kapsamında, bugün Şükrü Saraçoğlu stadında ter dökecek. Futbolseverler dev maçın yayın saatini, sahada top koşturacak 11'leri ve canlı izleme yollarını araştırıyor. Son dakika haberine göre maçın 11'leri belli oldu. Peki Fenerbahçe – Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? FB Shakhtar hazırlık maçı şifresiz mi yayınlanacak? B Shakhtar hazırlık maçı şifresiz bedava CANLI YAYIN nasıl izlenir? İşte maça dair tüm bilgiler...
FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı 19 Nisan 2022 Salı günü saat 17:00'da oynanacak.
FB - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç TV8'den naklen yayınlanacak.
Barış ve Ukraynalı çocuklar için oynanacak maçın geliri savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak.
MAÇIN 11'LERİ!
FENERBAHÇE: Ertuğrul, Nazım, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Sosa, Arda Güler, Burak Kapacak, Valencia, Berisha
İSMAİL KARTAL GENÇ İSİMLERE ŞANS VERECEK
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ukrayna ekibi karşısında genç ve daha az süre alan oyunculara şans vermeyi planlıyor.