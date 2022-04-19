📺Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk CANLI MAÇ İZLE | FB Shakhtar hazırlık maçı şifresiz bedava CANLI YAYIN nasıl izlenir? Maçın 11'leri...

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk Kulübünün Ukrayna'daki savaşa dikkat çekmek amacıyla barış temasına katkı sağlamak için başlattığı 'Shakhtar Donetsk Global Tour' kapsamında, bugün Şükrü Saraçoğlu stadında ter dökecek. Futbolseverler dev maçın yayın saatini, sahada top koşturacak 11'leri ve canlı izleme yollarını araştırıyor. Son dakika haberine göre maçın 11'leri belli oldu. Peki Fenerbahçe – Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? FB Shakhtar hazırlık maçı şifresiz mi yayınlanacak? B Shakhtar hazırlık maçı şifresiz bedava CANLI YAYIN nasıl izlenir? İşte maça dair tüm bilgiler...