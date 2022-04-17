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    • Spor
    • 17.04.2022 19:06
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    • 17.04.2022 19:14
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    Erman Toroğlu'ndan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevi bırakmasının ardından açıklama: "İstifa etmedi, ettirildi"

    TFF'de Nihat Özdemir'in ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK yönetim kurulu da görevi bırakma kararı aldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve Gündoğdu'nun istifa etmediğini, ettirildiğini söyledi.

    Toroğlu’ndan MHK açıklaması! İstifa etmedi, ettirildi

    Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Nihat Özdemir'in ardından istifalar gelmeye devam ediyor. Özdemir'in ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK yönetim kurulu da istifa etti.



    İSTİFA ETMEDİ, ETTİRİLDİ
    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevini bırakacağının açıklanmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



    Toroğlu, Gündoğdu'nun istifa etmediğini, ettirildiğini aktardı.



    NE OLMUŞTU?
    MHK, Süper Lig'de görevli hakem listesinde değişiklik yapmış, 13 hakemin sezonun geri kalanında görev yapmamasına karar vermişti. MHK'nin kararı tartışmalara neden olmuştu.



        TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılmıştı. Özgür Yankaya'nın ise sadece VAR hakemi olarak görev yapabileceği duyurulmuştu.

        Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik, bir süreliğine yeni MHK başkanı olacak.
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