Erman Toroğlu'ndan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevi bırakmasının ardından açıklama: "İstifa etmedi, ettirildi"

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Nihat Özdemir'in ardından istifalar gelmeye devam ediyor. Özdemir'in ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK yönetim kurulu da istifa etti.
İSTİFA ETMEDİ, ETTİRİLDİ
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevini bırakacağının açıklanmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Toroğlu, Gündoğdu'nun istifa etmediğini, ettirildiğini aktardı.
NE OLMUŞTU?
MHK, Süper Lig'de görevli hakem listesinde değişiklik yapmış, 13 hakemin sezonun geri kalanında görev yapmamasına karar vermişti. MHK'nin kararı tartışmalara neden olmuştu.