Abdullah Avcı'dan oyuncularını ateşlendiren konuşma: Zaferlerimizi taçlandıralım

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final ilk maçı öncesi oyuncularıyla bir araya geldi. Tecrübeli teknik adam oyuncularına, "Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda bu sezon çok başarılı maçlar çıkardık. İyi oynayarak ve iyi mücadele ederek buralara geldik. Emekler verdik. Şimdi lig ve kupa maratonun son dönemecindeyiz. Son maçlarımızı öncekilerden daha da iyi oynayarak kazanmalıyız. Bunun için kenetleneceğiz. Son maçlarımızı bize yakışır şekilde tamamlayacağız. Bunu yapacağınızdan hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı. Abdullah Avcı, "Her zamanki sistemimizden ve oyun anlayışımızdan ödün vermeyeceğiz. Daha çok çalışacağız. Daha çok mücadele edeceğiz" dedi. Tecrübeli teknik adam, "5 gün içinde hem kupada hem de ligde kaderimizi belirleyecek maçlara çıkacağız. Önce Kayserispor sonra da Adana Demirspor ile mücadele edeceğiz. Sezon sonunda bize çifte kupa yakışır" diye konuştu.



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