'Trabzonspor panik havasında' yorumları için rakamlar aynı şeyleri söylemiyor! Açık ara liderlik koltuğunda

Trabzonspor, Süper Lig'de 4 haftadır kazanamıyor... Liderlik koltuğunda oturan Bordo-Mavililer için "Trabzonspor liderlik stresi yaşıyor. Panik havasına girdiler" gibi yorumlar yapılıyor. Ancak rakamlara baktığımızda Trabzonspor'un panik havasından çok şanssızlık yaşadığı net bir şekilde görülüyor. Karadeniz Fırtınası son lig maçında Karagümrük ile karşılaştı. Evinde oynadığı son maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Hücumda herşeyi denemesine rağmen 2 puan bıraktı. Trabzonspor, Karagümrük maçında galibiyete uzanamadı ama birbirinden farklı tam 4 rekor geldi. Karadeniz Fırtınası, Karagümrük maçında bu sezon en fazla gol beklentisine girilen maç, en fazla şut çekilen maç, en fazla orta ve isabetli orta yapılan maç rekorlarını kırdı.