'Trabzonspor panik havasında' yorumları için rakamlar aynı şeyleri söylemiyor! Açık ara liderlik koltuğunda

Trabzonspor, Süper Lig'de 4 haftadır kazanamıyor... Liderlik koltuğunda oturan Bordo-Mavililer için "Trabzonspor liderlik stresi yaşıyor. Panik havasına girdiler" gibi yorumlar yapılıyor. Ancak rakamlara baktığımızda Trabzonspor'un panik havasından çok şanssızlık yaşadığı net bir şekilde görülüyor. Karadeniz Fırtınası son lig maçında Karagümrük ile karşılaştı. Evinde oynadığı son maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Hücumda herşeyi denemesine rağmen 2 puan bıraktı. Trabzonspor, Karagümrük maçında galibiyete uzanamadı ama birbirinden farklı tam 4 rekor geldi. Karadeniz Fırtınası, Karagümrük maçında bu sezon en fazla gol beklentisine girilen maç, en fazla şut çekilen maç, en fazla orta ve isabetli orta yapılan maç rekorlarını kırdı.
MUTLU SONA İLERLİYOR
Ayrıca ligde bir takımın en fazla orta yaptığı maç rekorunu da tarihe gömdü. Bu sezon ligde en fazla mesafe kat edilen 4 maçtan biri Karagümrük maçı oldu. Trabzonspor'un kendi kalesinde en az isabetli şut gördüğü 4 maçın 2'si Karagümrük maçları oldu. Bordo- Mavililer büyük şanssızlıklar yaşadığı Karagümrük maçından belki 3 puan çıkartamadı ama şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyüşünü sürdürdü.
O KUPAYI BİRLİKTE KALDIRACAĞIZ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşme yapan Başkan Ağaoğlu'nun, "Futbolun doğal akışında bu tür sonuçlar olabilir. Biz birlikte bugünlere geldik ve o kupayı da birlikte kaldıracağız" dedi. (Yunus Emre SEL)