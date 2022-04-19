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    Ozan Tufan'a şartlı ayrılık izni! "Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’da oynamana izin vermeyiz"

    Takımdan ayrılmak isteyen Ozan Tufan yönetimden yardım istedi. Sarı-Lacivertli kurmaylar Ozan’a “Yurt dışından bir kulüp bulursan yardımcı oluruz. Ancak Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’da oynamana izin vermeyiz” cevabını verdi. İşte sizler için derlediğimiz 19 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Ozan Tufan’a şartlı evet

    Fenerbahçe'de sürpriz bir kararla kaptan Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Sarı-Lacivertli yönetimden kendisine bonservis konusunda yardımcı olunmasını talep etti. Fenerbahçe ile 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcuya Sarı-Lacivertli kurmayların cevabı net oldu. Fener yönetimi, Ozan'a "Yurt dışından bir kulüp kulüp bulursan yardımcı oluruz. Ancak Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamana izin vermeyiz" yanıtını verdi. Bu cevabın ardından Ozan Tufan'ın menajerinin ağırlığı yurt dışı takımlarına verme kararı aldığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'dan ne kadar bir bonservis beklentisinin olduğu ise net değil. Ancak kulübe yakın bazı kaynaklar yönetimin en az 3.5 milyon Euro civarında bir bonservis talep edeceğini ifade ediyorlar.



    KAÇARAK GİTTİ AMA FORMA YÜZÜ GÖRMÜYOR
    Fenerbahçe'den bedelsiz olarak adeta kaçarak Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz, 22 Ocak'tan bu yana forma yüzü görmiyor. Fenerbahçe altyapısının son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz sezon başında takımdan ayrılarak Almanya'nın yolunu tutmuştu. Bedelsiz olarak Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki futbolcu gurbette şu ana kadar hayal kırıklığı yaşadı. Bundesliga'da kalma mücadelesi veren Stuttgart'ta bu sezon sadece 5 resmi maçta 71 dakika görev yapabilen Ömer Faruk için 2022 yılı tam anlamıyla kabus gibi geçiyor. Genç yetenek 22 Ocak'ta oynanan ve 5 dakika görev aldığı Freiburg maçından bu yana forma yüzü göremedi. Teknik direktör Matarazzo'nun alınan kötü skorlar ve gol yollarında yaşanan sıkıntılara rağmen Ömer Faruk'a hiç görev vermemesi eleştirileri beraberinde getiriyor.



    F.BAHÇE VE SHAKHTAR BARIŞ İÇİN SAHADA
    Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk Kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında, bugün Ukrayna ekibiyle özel maça çıkacak. Ülker Stadı'nda oynanacak hazırlık maçı saat 17.00'de başlayacak ve TV 8'den canlı olarak yayınlanacak. Bu maçta kombine kartların geçerli olmayacağı, Passolig şartının da aranmayacağı açıklandı.


        İSAK VURAL'A 'HAZIR OL' EMRİ
        Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki genç yıldız adayı Isak Vural bugün Shakhtar Donetsk ile oynanacak dostluk maçında kadroda yer alacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın İsak Vural'a maçın 2. yarısında şans tanıması bekleniyor. 15 yaşındaki Isak'ı performansı merakla bekleniyor.



        MENAJER HALUK CANATAR: SERDAR İMZAYA ÇOK YAKIN
        Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar önemli açıklamalarda bulundu. Haluk Canatar, "Fenerbahçe ile görüşmeler son derece olumlu bir şekilde devam ediyor. Serdar Aziz de Fenerbahçe yönetimi de yeni sözleşme için anlaşmaya çok yakın" ifadelerini kullandı. Serdar son 2 aylık dönemde formda bir görüntü çizerken ilk 11'e yerleşmeyi başardı.



        İSTANBUL DIŞINDA BÜYÜK HÜSRAN
        Siyah-Beyazlılar, İstanbul dışında çıktığı 12 maçtan sadece 2 galibiyet çıkarabilirken 24 puan kaybetti. Beşiktaş'ın Giresunspor önünde aldığı beraberlik bu sezon deplasmanda sergilediği kötü performansa bir maçın daha eklenmesine de yol açtı. Siyah beyazlılar, İstanbul dışında oynadığı 12 deplasman maçından sadece 2 galibiyet çıkartabilirken, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Beşiktaş aynı dönem içinde İstanbul takımlarıyla oynadığı 5 deplasman maçında da 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet elde edebildi. Böylelikle Siyah-Beyazlılar, bu sezon çıktığı 17 deplasman maçında 6 mağlubiyet, 8 beraberlik alırken sadece 3 maçtan galibiyetle ayrılabildi. Beşiktaş, İstanbul dışındaki son deplasman galibiyetin 27. haftada Sivasspor'a karşı 3-2'lik skorla aldı. Beşiktaş, 17 deplasman maçında 19 gol atıp 0.89 gibi çok kötü bir gol atma oranı yakalarken, kalesinde de 23 gol gördü ve maç başına 1.35 gol yedi.



            YOK BÖYLE BİR REKOR!
            İspanyol ekibi Athletic Bilbao formasını giyen Inaki Williams osn 6 yılda La Liga'da hiç maç kaçırmadan üst üste 224 karşılaşmada oynayıp tarihe geçti. İspanyol ekibi Athletic Bilbao'da forma giyen 27 yaşındaki Inaki Williams, Celta Vigo karşılaşmasıyla beraber La Liga'da üst üste 224. maçına çıktı ve bu alanda rekor kırdı. Bu rekorun önceki sahibi ise 1980 ile 1994 yılları arasında Real Sociedad formasını giyen Juanan Larranaga'ydı. Inaki Williams'ın en son kaçırdığı maçta tarihler 17 Nisan 2016 gösteriyordu. Athletic Bilbao formasıyla 333 maça çıkan yıldız futbolcu, bu süreçte 74 gol ve 44 asistlik performans ortaya koydu. Son 6 yıldır ne hastalık, ne sakatlık ne de ceza ile karş ı karşıya kalan Inaki Williams, La Liga'da hiç maç kaçırmadı ve kırılması güç bir rekorun yeni sahibi oldu. Terübeli futbolcu bu müthiş istikrarı ise sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden birisi oldu.



            LİDER KUPADA SAHNE ALIYOR
            Süper Lig'de açık ara liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor bugün kupa yarı finalinde Kayserispor ile mücadele edecek. Lig lideri Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak. Rövanş 10 Mayıs'ta Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak... Ligde 73 puanla lider durumda bulunan ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan Bordo-Mavililer, Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamlamayı hedefliyor. En son 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, iki kupayı da kazanarak 37 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamayı amaçlıyor.



            ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMI
            Bordo-Mavililer resmi internet sitesinden ilk kez şampiyonlukla ilgili paylaşımda bulundu. Trabzonspor uzun zamandan beri açık olan puan farkına rağmen şampiyonlukla ilgili net paylaşımlarda bulunmuyordu. Dün kulübün resmi sosyal medya hesaplarından flaş bir paylaşım geldi. Fırtına, 2021-2022 şampiyonluk kupasının görselini paylaştı. "Dünden bugüne" ifadelerinin kullanıldığı paylaşım büyük ilgi gördü. Daha önce yaşanılan şampiyonluk yılları da görselde yer alırken, "2010-11" sezonunun da şampiyon olunan yıllar arasında yer alması dikkat çekti.



                TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
                Trabzonspor taraftarı kupadaki Kayseri maçına yoğun ilgi gösterdi. 30 bin taraftarın tribündeki yerini alarak takıma destek vereceği öğrenildi. Fırtına'ya gönül verenler son maçlarda takımlarını yalnız bırakmıyorlar.



                ÜMRANİYE-KEÇİÖREN BURSA-GENÇLERBİRLİĞİ
                Spor Toto 1.Lig'de 33. hafta bugün oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak. Haftanın açılış maçında Ümraniyespor sahasında Keçiörengücü'nü konuk edecek. Zorlu mücadele Saat 13:30'da başlayacak. Günün diğer maçında saat 16:00'da Denizlispor, İstanbulspor'u ağırlayacak. Günün son maçında saat 18:00'de Bursaspor ile Gençlerbirliği karşılaşacak.



                TÜRK TELEKOM ÇEYREK FİNAL AŞKINA!
                Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası play-off etabı 8'li finallerde bugün Cedevita Olimpija'ya konuk olacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçta Arena Stozice'de oynanacak karşılaşma TSİ 20:00'de başlayacak. Kazanan takımın Çeyrek finale yükseleceği maçta, Türk Telekom turu geçerse, Partizan-Bursa eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.



                    DÜNYA KUPASI HEYECANI ANTALYA'DA YAŞANACAK
                    Okçulukta 2022 Dünya Kupası ilk ayak mücadeleleri bugün Antalya'da başlıyor. Organizasyona 47 ülkeden 340 sporcu katılacak. Şampiyonada Türkiye, kadınlar ve erkeklerde klasik yayda 6'şar, makaralı yayda ise 4'er sporcu ile temsil edecek. 2020 Tokyo Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un da sahne alacağı turnuva 24 Nisan'da sona erecek.



                    BU SEZON FAVORİYİZ BU ÇOK NET BELLİ!
                    Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, milli motosikletçileri şampiyonluk parolasıyla yarışlara hazırlıyor. Sofuoğlu, "Sporcular motive olmuş durumda, ilk yarışlardan başarılı döndüler. 2022 güzel bir sezon olacak. Superbike ve Supersport şampiyonalarında sezon favorisiyiz, bu net bir şekilde belli" dedi.



                    HAJİ WRİGHT FIRTINASI!
                    Antalyaspor'un ABD'li golcüsü Haji Wright, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta 5 gol, 1 asistlik katkı verdi. Yıldız futbolcu bu sezon toplamda 11 gol ve 1 asist üretti.

                    GÖZTEPE'NİN KADER SINAVI
                    Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Göztepe, sahadan galip ayrılamaması durumunda bitime 4 maç kala resmen Süper Lig'e veda edecek.

                    EFES ARMANİ'YE KONUK OLACAK
                    THY Euroleague play-off ilk maçında son şampiyon Anadolu Efes, bugün deplasmanda Armani Milan ile karşılaşacak. Medialonum Forum'da oynanacak karşılaşma TSİ 20:00'de başlayacak. İtalyan temsilcisi saha avantajı nedeniyle 2 maçı sahasında oynayacak. Eşleşmelerde 3 galibiyete ulaşan takım adını Belgrad'daki Dörtlü Final'e yazdıracak.

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                    Haberler Spor Ozan Tufan'a şartlı ayrılık izni! "Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’da oynamana izin vermeyiz"
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