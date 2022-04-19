Ozan Tufan'a şartlı ayrılık izni! "Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’da oynamana izin vermeyiz"

Fenerbahçe'de sürpriz bir kararla kaptan Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Sarı-Lacivertli yönetimden kendisine bonservis konusunda yardımcı olunmasını talep etti. Fenerbahçe ile 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcuya Sarı-Lacivertli kurmayların cevabı net oldu. Fener yönetimi, Ozan'a "Yurt dışından bir kulüp kulüp bulursan yardımcı oluruz. Ancak Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamana izin vermeyiz" yanıtını verdi. Bu cevabın ardından Ozan Tufan'ın menajerinin ağırlığı yurt dışı takımlarına verme kararı aldığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'dan ne kadar bir bonservis beklentisinin olduğu ise net değil. Ancak kulübe yakın bazı kaynaklar yönetimin en az 3.5 milyon Euro civarında bir bonservis talep edeceğini ifade ediyorlar.
KAÇARAK GİTTİ AMA FORMA YÜZÜ GÖRMÜYOR
Fenerbahçe'den bedelsiz olarak adeta kaçarak Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz, 22 Ocak'tan bu yana forma yüzü görmiyor. Fenerbahçe altyapısının son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz sezon başında takımdan ayrılarak Almanya'nın yolunu tutmuştu. Bedelsiz olarak Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki futbolcu gurbette şu ana kadar hayal kırıklığı yaşadı. Bundesliga'da kalma mücadelesi veren Stuttgart'ta bu sezon sadece 5 resmi maçta 71 dakika görev yapabilen Ömer Faruk için 2022 yılı tam anlamıyla kabus gibi geçiyor. Genç yetenek 22 Ocak'ta oynanan ve 5 dakika görev aldığı Freiburg maçından bu yana forma yüzü göremedi. Teknik direktör Matarazzo'nun alınan kötü skorlar ve gol yollarında yaşanan sıkıntılara rağmen Ömer Faruk'a hiç görev vermemesi eleştirileri beraberinde getiriyor.
F.BAHÇE VE SHAKHTAR BARIŞ İÇİN SAHADA
Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk Kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında, bugün Ukrayna ekibiyle özel maça çıkacak. Ülker Stadı'nda oynanacak hazırlık maçı saat 17.00'de başlayacak ve TV 8'den canlı olarak yayınlanacak. Bu maçta kombine kartların geçerli olmayacağı, Passolig şartının da aranmayacağı açıklandı.