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    Üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası Avcı’nın takımına güveni tam

    Abdullah Avcı, Karagümrük maçı sonrası oyuncularına, “Kazanmak için her şeyi yaptınız. Sizinle gurur duyuyorum. Bu işi en geç Ramazan bayramına kadar bitirelim” dedi.

    Sizinle gurur duyuyorum

    Trabzonspor'da son 4 maçta kaybedilen 9 puan nedeniyle Bordo-Mavililer, lig tarihin en erken şampiyonluğu için eline geçen fırsatları değerlendiremedi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Karagümrük beraberliği sonrası oyuncularına "Kazanmak için her şeyi yaptınız. Sizinle gurur duyuyorum. Bazen ne kadar çabalarsanız çabalayın olmayınca olmuyor. Ama sizden şunu istiyorum. Bu işi en geç Ramazan bayramına kadar bitirelim" dediği öğrenildi. Trabzonspor, bayrama kadar ligde 19 Nisan'da deplasmanda Adana Demirspor, 30 Nisan'da ise sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Trabzonspor'da son haftalarda yaşanan puan kayıpları nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı'ya yönelik özellikle farklı takım taraftarlarından gelen eleştiriler sonrası yönetim harekete geçti. Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı'nın gülerken bir fotoğrafını paylaşarak, "Seninle şampiyonluklar yaşayacağız" mesajını paylaştı.



    AĞAOĞLU TRABZON'DA KALDI!
    Trabzon'da son haftalarda yaşanan puan kayıpları sonrası Abdullah Avcı'nın yanında yer almak isteyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından İstanbul'a dönmeyerek Trabzon'da kaldı. Ağaoğlu'nun takıma moral vermesi bekleniyor.

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