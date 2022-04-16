Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.04.2022 00:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2022 01:01
    ABONE OL

    Penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Göztepe maçının ardından yorumladı

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Mücadelede 82. dakikada Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı çokça konuşuldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, tartışmalı penaltı pozisyonunu yorumladı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı

    Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti. Kanarya zorlu maçı 2-0 kazanmayı başardı.


    A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararını yorumladı.

    Toroğlu, "Moubandje'nin sağ ayağı ile Rossi'nin sağ ayağına bakın. Moubandje de Rossi'nin yandan geldiğini görüyor. Rossi'nin bacağı müdahalede açılıyor. Ayakkabısına bakın. Moubandje'nin müdahalesinden sonra ayak gitti." dedi.

    MÜCADELENİN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ
    4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı kornerde, Serdar Aziz'in altıpasın hemen gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

    18. dakikada Göztepe beraberlik golüne yaklaştı. Soner Aydoğdu'nun ceza yayının sağından ortasında, arka direkte Moubandje'nin yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

    41. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasında topla buluşan Tijanic'in ceza sahası içinden çıkardığı şutta kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.



    İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
    55. dakikada Fenerbahçe önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel, Kahraman Demirtaş'tan sıyrıldıktan sonra süratle ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden arka direğe pasında Rossi'den önce araya giren Murat Paluli, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

    82. dakikada Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 80. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında ceza sahası içi sol tarafında son çizgiye yakın bir noktada topla buluşan Arda Güler, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kale çizgisi üzerinde Rossi'nin dokunamadığı topu Moubandje uzaklaştırdı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen maçın hakemi Yasin Kol, Moubandje'nin Rossi'ye faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Hakem Kol, Moubandje'yi de direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

        83. dakikada topun başına geçen Arda Güler, kaleci Piric ile meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek fileleri havalandırdı: 2-0.

        Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve Fenerbahçe karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

        Stat: Ülker

        Hakemler: Yasin Kol, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

        Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Dk. 68 Arda Güler), Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc (Dk. 87 Luiz Gustavo), Rossi, Mert Hakan Yandaş (Dk. 69 Berisha), Pelkas (Dk. 31 Szalai), Serdar Dursun (Dk. 69 Valencia)

        Göztepe: Piric, Murat Paluli (Dk. 87 Atakan Rıdvan Çankaya), Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir (Dk. 68 Lourency), Yalçın Kayan (Dk. 87 Ege Özkayımoğlu), Tijanic, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Moubandje, Di Santo (Dk. 68 Jahovic)

        Goller: Dk. 4 Serdar Aziz, Dk. 83 Arda Güler (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

        Kırmızı kart: Dk. 82 Moubandje (Göztepe)

        Sarı kartlar: Dk. 66 Di Santo, Dk. 77 Moubandje, Dk. 90+5 Kahraman Demirtaş (Göztepe)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Erdoğan, sanatçılarla iftarda bir araya geldi
        Haberler Spor Penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Göztepe maçının ardından yorumladı
            SON DAKİKA