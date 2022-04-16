Penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Göztepe maçının ardından yorumladı





İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

55. dakikada Fenerbahçe önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel, Kahraman Demirtaş'tan sıyrıldıktan sonra süratle ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden arka direğe pasında Rossi'den önce araya giren Murat Paluli, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

82. dakikada Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 80. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında ceza sahası içi sol tarafında son çizgiye yakın bir noktada topla buluşan Arda Güler, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kale çizgisi üzerinde Rossi'nin dokunamadığı topu Moubandje uzaklaştırdı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen maçın hakemi Yasin Kol, Moubandje'nin Rossi'ye faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Hakem Kol, Moubandje'yi de direkt kırmızı kartla cezalandırdı.