Penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Göztepe maçının ardından yorumladı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti. Kanarya zorlu maçı 2-0 kazanmayı başardı.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'ye verilen penaltı kararını yorumladı.
Toroğlu, "Moubandje'nin sağ ayağı ile Rossi'nin sağ ayağına bakın. Moubandje de Rossi'nin yandan geldiğini görüyor. Rossi'nin bacağı müdahalede açılıyor. Ayakkabısına bakın. Moubandje'nin müdahalesinden sonra ayak gitti." dedi.
MÜCADELENİN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ
4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı kornerde, Serdar Aziz'in altıpasın hemen gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
18. dakikada Göztepe beraberlik golüne yaklaştı. Soner Aydoğdu'nun ceza yayının sağından ortasında, arka direkte Moubandje'nin yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
41. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasında topla buluşan Tijanic'in ceza sahası içinden çıkardığı şutta kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
55. dakikada Fenerbahçe önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel, Kahraman Demirtaş'tan sıyrıldıktan sonra süratle ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden arka direğe pasında Rossi'den önce araya giren Murat Paluli, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
82. dakikada Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 80. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında ceza sahası içi sol tarafında son çizgiye yakın bir noktada topla buluşan Arda Güler, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kale çizgisi üzerinde Rossi'nin dokunamadığı topu Moubandje uzaklaştırdı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen maçın hakemi Yasin Kol, Moubandje'nin Rossi'ye faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Hakem Kol, Moubandje'yi de direkt kırmızı kartla cezalandırdı.