Galatasaray'da Genel Kurul bilmecesi sürüyor! Yine mahkemelik oldu! O isim tüm kararların iptali için dava açtı

Galatasaray Kulübü'nün son Olağan Genel Kurul Toplantısı bir kez daha mahkemelik oldu... Hukukçulara göre Genel Kurul'daki tüm kararlar geçersiz olabilir. 26 Mart'ta başlayıp 25 saat süren toplantıda 27 Mart sabahı 09.00'da yapılan oylama ile kulüp üyeliğinden ihracına karar verilen Mustafa Cengiz döneminin sicil kurulu başkanı Selçuk Erdoğmuş, Genel Kurul'da alınan kararların iptali için 9. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde iptal davası açtı. Erdoğmuş, Genel Kurul'da tüzük ve mevzuata aykırı davranışlar yaşandığından hareketle; toplantıda alınan kararların sakat olduğunu savunup, tamamının iptalini ve bu yönde ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etti.