Fenerbahçe'nin genç ismi Arda Güler 224 dakikada yıldızları solladı





Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou bu sezon sadece 2 gol atabirken, Kenan Karaman da 1 kez ağları sarsabildi. Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup'un ise şu ana kadar golü bulunmuyor. N'Koudou 362, Kenan 926, Oğuzhan 606, Gökhan ise 253 dakika sahada kaldı.