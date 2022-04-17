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    • Spor
    • 17.04.2022 11:57
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    • 17.04.2022 11:57
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    Fenerbahçe'nin genç ismi Arda Güler 224 dakikada yıldızları solladı

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Göztepe'yi devirerek üst üste 5. maçını kazanan Fenerbahçe'de, oyuna sonradan giren Arda Güler yine golünü attı. Genç isim bu sezon sergilediği 3 gol, 2 asistlik performans ile birçok yıldızı solladı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | 224 dakikada yıldızları solladı

    Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi yenerek üst üste 5. galibiyetini alırken, maça damga vuran isimlerden birisi Arda Güler oldu. Penaltıdan skoru 2-0'a getiren genç yıldız bu sezon Süper Lig'de 3 gol ve 2 asistlik performansa ulaştı. Üstelik 18 yaşındaki Arda bu istatistikleri sadece 224 dakikada elde etti.



    Genç futbolcu gösterdiği 5 gollük katkıyla Galatasaray ve Beşiktaş'ta forma giyen birçok önemli yıldızı da sollamayı başardı.



    Bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne sadece 2'şer gol atabildi. Halil Dervişoğlu ise 3 gol ve 1 asistle 4 gole katkı yapabildi. Üstelik Babel 1094, Feghouli 987, Halil 1115, Diagne ise 664 dakika sahada kaldı.



        Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou bu sezon sadece 2 gol atabirken, Kenan Karaman da 1 kez ağları sarsabildi. Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup'un ise şu ana kadar golü bulunmuyor. N'Koudou 362, Kenan 926, Oğuzhan 606, Gökhan ise 253 dakika sahada kaldı.



        Arda Güler ise sadece 224 dakika forma giymesine rağmen 3 kez ağları havalandırmayı başarırken, takımına 2 de asist katkısı verdi.



        Yetenekleriyle kısa sürede Avrupa devlerinin dikkatini çeken genç yıldızın önümüzdeki sezon sürekli 11'de forma şansı bulması halinde çift haneli gol ve asist sayısına ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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