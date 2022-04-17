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    • Spor
    • 17.04.2022 09:49
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    • 17.04.2022 10:12
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    SON DAKİKA: 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul-İstanbul etabı iptal edildi

    Son dakika haberleri... 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8. ve son etap (İstanbul-İstanbul) hava şartları nedeniyle iptal edildi. Yeni Zelandalı Patrick Bevin turu genel klasman lideri olarak bitirdi.

    AA
    Bisiklet Turu’na hava muhalefeti engeli

    57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 141.1 kilometrelik İstanbul-İstanbul etabı kötü hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

    AKM ÖNÜNDE BAŞLADI
    "Tarihe ve Doğaya Saygı" temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 149 sporcunun mücadele ettiği 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8'inci ve son etabı, 141.1 kilometrelik parkurda Atatürk Kültür Merkezi önünden başladı.

    25. KİLOMETREDE KAZA
    İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun verdiği start ile pedal basan sporcular, Kuzguncuk'ta hava muhalefeti sebebiyle 25'inci kilometrede kaza yaptı. Bisikletçiler, kaza sebebiyle yarışa devam etmek istemezken, Beylerbeyi Sarayı'nın önünde organizasyon durmak zorunda kaldı.

    GERİ KALAN ETAPLARDAKİ SONUÇLARLA SONLANDIRILACAK
    İstanbul-İstanbul etabı yaşanan durum sebebiyle nötralize edilirken sporcular, etabın geri kalan bölümünde mücadele etmedi. 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu geride kalan etaplar sonunda elde edilen sonuçlarla sonlandırılacak.

    57. CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU DOLAYISIYLA KAPANACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde

    İlimizde 17 Nisan 2022 Pazar günü düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla geçici olarak trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıya çıkarılmıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 14.04.2022

    (A BÖLGE TRAFİK EKİPLER AMİRLİĞİ)

    KAPANACAK YOLLAR (KAPAMA SAATİ 06:00)

    Sahil Kennedy Cadde Samatya Sirkeci Arası Çift Yönlü

    Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi

    Atatürk Bulvarı Yenikapı İstikameti

    Kadir Has Caddesi

    Abdülezelpaşa Caddesi

    Ragıp Gümüşpala Caddesi

    Galata Köprüsü

    Reşadiye Caddesi

    Avrasya Tünel Avrupa'dan Asya'ya Geçiş istikameti saat 08.30 itibariyle bisiklet geçişi sonlanana kadar kapanacaktır.

    Kapanacak yollara çıkan cadde ve sokaklar kesişim noktalarından araç trafiğine kapatılacaktır.

    ALTERNATİF YOLLAR

    Fevzipaşa Caddesi

    Balat Yolu

    Cemil Birsel Caddesi

    Vatan Caddesi

    Millet Caddesi

    Atatürk Bulvarı Taksim İstikameti

    Avrasya Tüneli Avrupa'dan Asya istikametine bisikletli grup Anadolu Yakası'nda E5'ten Kadıköy yönüne döndükten sonra açılacak ve alternatif yol olarak kullanılabilecektir.

    (B BÖLGE TRAFİK EKİPLER AMİRLİĞİ)

    KAPANACAK YOLLAR (KAPAMA SAATİ 06:00)

    Beyoğlu Sıraselviler Caddesi ile Kazancı Yokuşu Kesişimi AKM İstikameti

    Beyoğlu Tak-i Zafer Caddesi

    Beyoğlu İnönü Caddesi

    Beyoğlu Mete Caddesi Gidiş ve Geliş

    Beyoğlu Taşkışla Caddesi Mete Caddesi Çıkışı

    Beyoğlu Askerocağı Caddesi

    Beşiktaş Dolmabahçe Gazhane Caddesi

    Şişli Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi

    Beşiktaş Dolmabahçe Tüneli Gidiş ve Gelişi

    Beşiktaş Kadırgalar Caddesi

    Beşiktaş Meclisi Mebusan Caddesi Gidiş ve Geliş

    Beyoğlu Kemeraltı Caddesi Gidiş ve Geliş

    Beyoğlu Necatibey Caddesi

    Beyoğlu Tershane Caddesi Karaköy İstikameti

    Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi Gidiş ve Geliş

    Beşiktaş Beşiktaş Caddesi Çırağan Caddesi İstikameti

    Beşiktaş Cezayir Caddesi Beşiktaş Caddesi Çıkışı

    Beşiktaş Çırağan Caddesi Gidiş ve Geliş

    Beşiktaş Palanga Caddesi

    Beşiktaş Muallim Naci Caddesi

    Beşiktaş Kuruçeşme Caddesi Eski Divan Kavşak Arası Gidiş ve Geliş

    Beşiktaş Kuruçeşme Caddesi Bebek Arnavutköy Caddesi Bebek İstikameti

    Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi

    Sarıyer Yahya Kemal Caddesi

    Sarıyer Balta Limanı Hisar Caddesi

    Sarıyer Balta Limanı Çayır Caddesi Sakıp Sabancı Caddesi Katılım

    Sarıyer Sakıp Sabancı Caddesi

    Sarıyer Katar Caddesi Büyükdere Caddesi İstikameti

    Sarıyer Sarıyer Caddesi Katar Caddesi İstikameti

    Sarıyer Büyükdere Caddesi Aytekin Kotil Varyant İnişi Beşiktaş İstikameti

    Beyoğlu Evliya Çelebi Caddesi Refik Saydam Caddesi Katılım İstikameti

    Beyoğlu Refik Saydam Caddesi Turabi Baba Caddesi Kavşağından Unkapanı İstikameti

    ALTERNATİF YOLLAR

    Refik Saydam Caddesi Taksim İstikameti

    Tarlabaşı Bulvarı

    Cumhuriyet Caddesi

    Taşkışla Caddesi

    Barbaros Bulvarı

    Adnan Saygun Caddesi

    Süleyman Seba Caddesi

    Dereboyu Caddesi

    Portakal Yokuşu Caddesi

    Sekbanlar Sokak

    İnşirah Sokak

    Küçük Bebek Caddesi

    Köybaşı Caddesi

    Eski Büyükdere Caddesi

    (C BÖLGE TRAFİK EKİPLER AMİRLİĞİ)

    KAPATILACAK YOLLAR (KAPAMA SAATİ 07.00)

    ÜSKÜDAR

    Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokaktan İtibaren, Abdullahağa Cadde, Kuzguncuk Çarşı Cadde, Paşalimanı Cadde Gidişli Gelişli Olarak Trafiğe Kapatılacaktır. ÜsküdarHarem Sahilyolunun Üsküdar Meydan İle Harem Otogarı Arası İki Yönlü Trafiğe Kapatılacak Olup, Üsküdar İstikameti Trafiğe Açık Olacaktır. D-100 Karayolu Ankara İstikameti Harem İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı Arası, İstanbul İstikameti Uzunçayır Köprülü Kavşağı İle Avrasya Tüneli Girişi Arası Kapalı Olacaktır.

    Avrasya Tünel Asyadan Avrupaya Geçiş İstikameti Saat 09.30 İtibariyle Bisiklet Geçişi Sonlanana Kadar Kapanacak

    KADIKÖY

    Uzunçayır O1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı Her İki İstikamet, Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı Ve Bağdat Caddesi Trafiğe Kapalı Olacaktır.

    MALTEPE

    Turgut Özal Bulvarı Kadıköy İstikameti Küçükyalı Evlendirme Dairesi Önünden Bağdat Caddesi Girişine Kadar Olan Kısım Trafiğe Kapatılacaktır.

    ALTERNATİF YOLLAR

    Beylerbeyi İstikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikametini Kullanacak Sürücüler Beybostanı Sokağı Kullanabilir.

    Üsküdar Sahilyolunu Kullanacak Sürücüler, Hâkimiyeti Milliye Caddesi Ve O1 Bağlantı Yolunu Kullanabilir.

    D100 Karayolu Üzerinden Kadıköy İstikametini Kullanacak Sürücüler Göztepe Köprüsünü Kullanabilir.

    Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi Ve Turgut Özal Bulvarını Kullanacak Sürücüler Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ve D100 Karayolunu Kullanabilir.

    (ÇEVRE YOLLARI TRAFİK EKİPLER AMİRLİĞİ)

    KAPATILACAK YOLLAR (KAPAMA SAATİ 08:30)

    D100 Karayolu Güney Yol Levent - Sarıyer Ayrımları (D-100 Güney Yoldan Gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yönüne Gitmek İsteyen Araçlar Sarıyer – Levent Ayrımlarından Büyükdere Caddesi'ne Yönlendirilecektir.)

    Sait Çiftçi Katılım

    ALTERNATİF YOLLAR

    Büyükdere Caddesi

    Yavuz Sultan Selim Köprüsü

    GENEL KAPAMA TEDBİRLERİ SAATİ 06.00-……

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü

    1. Balmumcu Ayrım (Esentepe Mevki) (Kapama Saati 08:30-….)

    2. Sait Çiftçi Katılım (Kapama Saati 08.20-……..)

    Avrasya Tüneli Kapama

    1. Avrupa – Asya İstikameti (Kapama saati 08.30-….)

    2. Asya – Avrupa İstikameti (Kapama saati 09.30-….)

    Sirkeci – Kabataş Tramvay (Kapama Saati 10.00-…...)

    Sirkeci – Yenikapı Arabalı Vapur (Kapama Saati 06.00-…..)

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    Haberler Spor SON DAKİKA: 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul-İstanbul etabı iptal edildi
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