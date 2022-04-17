SON DAKİKA: 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul-İstanbul etabı iptal edildi

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 141.1 kilometrelik İstanbul-İstanbul etabı kötü hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

AKM ÖNÜNDE BAŞLADI

"Tarihe ve Doğaya Saygı" temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 149 sporcunun mücadele ettiği 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8'inci ve son etabı, 141.1 kilometrelik parkurda Atatürk Kültür Merkezi önünden başladı.