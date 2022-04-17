SON DAKİKA: 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul-İstanbul etabı iptal edildi

57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 141.1 kilometrelik İstanbul-İstanbul etabı kötü hava koşulları sebebiyle iptal edildi.
AKM ÖNÜNDE BAŞLADI
"Tarihe ve Doğaya Saygı" temasıyla gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 25 takım olmak üzere toplam 149 sporcunun mücadele ettiği 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8'inci ve son etabı, 141.1 kilometrelik parkurda Atatürk Kültür Merkezi önünden başladı.
25. KİLOMETREDE KAZA
İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun verdiği start ile pedal basan sporcular, Kuzguncuk'ta hava muhalefeti sebebiyle 25'inci kilometrede kaza yaptı. Bisikletçiler, kaza sebebiyle yarışa devam etmek istemezken, Beylerbeyi Sarayı'nın önünde organizasyon durmak zorunda kaldı.
GERİ KALAN ETAPLARDAKİ SONUÇLARLA SONLANDIRILACAK
İstanbul-İstanbul etabı yaşanan durum sebebiyle nötralize edilirken sporcular, etabın geri kalan bölümünde mücadele etmedi. 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu geride kalan etaplar sonunda elde edilen sonuçlarla sonlandırılacak.
57. CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU DOLAYISIYLA KAPANACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde
İlimizde 17 Nisan 2022 Pazar günü düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla geçici olarak trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıya çıkarılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 14.04.2022
(A BÖLGE TRAFİK EKİPLER AMİRLİĞİ)
KAPANACAK YOLLAR (KAPAMA SAATİ 06:00)
Sahil Kennedy Cadde Samatya Sirkeci Arası Çift Yönlü
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi
Atatürk Bulvarı Yenikapı İstikameti
Kadir Has Caddesi
Abdülezelpaşa Caddesi
Ragıp Gümüşpala Caddesi
Galata Köprüsü
Reşadiye Caddesi
Avrasya Tünel Avrupa'dan Asya'ya Geçiş istikameti saat 08.30 itibariyle bisiklet geçişi sonlanana kadar kapanacaktır.
Kapanacak yollara çıkan cadde ve sokaklar kesişim noktalarından araç trafiğine kapatılacaktır.
ALTERNATİF YOLLAR
Fevzipaşa Caddesi
Balat Yolu
Cemil Birsel Caddesi
Vatan Caddesi
Millet Caddesi
Atatürk Bulvarı Taksim İstikameti
Avrasya Tüneli Avrupa'dan Asya istikametine bisikletli grup Anadolu Yakası'nda E5'ten Kadıköy yönüne döndükten sonra açılacak ve alternatif yol olarak kullanılabilecektir.
(B BÖLGE TRAFİK EKİPLER AMİRLİĞİ)
KAPANACAK YOLLAR (KAPAMA SAATİ 06:00)
Beyoğlu Sıraselviler Caddesi ile Kazancı Yokuşu Kesişimi AKM İstikameti
Beyoğlu Tak-i Zafer Caddesi
Beyoğlu İnönü Caddesi
Beyoğlu Mete Caddesi Gidiş ve Geliş
Beyoğlu Taşkışla Caddesi Mete Caddesi Çıkışı
Beyoğlu Askerocağı Caddesi
Beşiktaş Dolmabahçe Gazhane Caddesi
Şişli Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi
Beşiktaş Dolmabahçe Tüneli Gidiş ve Gelişi
Beşiktaş Kadırgalar Caddesi
Beşiktaş Meclisi Mebusan Caddesi Gidiş ve Geliş
Beyoğlu Kemeraltı Caddesi Gidiş ve Geliş
Beyoğlu Necatibey Caddesi
Beyoğlu Tershane Caddesi Karaköy İstikameti
Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi Gidiş ve Geliş
Beşiktaş Beşiktaş Caddesi Çırağan Caddesi İstikameti
Beşiktaş Cezayir Caddesi Beşiktaş Caddesi Çıkışı
Beşiktaş Çırağan Caddesi Gidiş ve Geliş
Beşiktaş Palanga Caddesi
Beşiktaş Muallim Naci Caddesi
Beşiktaş Kuruçeşme Caddesi Eski Divan Kavşak Arası Gidiş ve Geliş
Beşiktaş Kuruçeşme Caddesi Bebek Arnavutköy Caddesi Bebek İstikameti
Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi
Sarıyer Yahya Kemal Caddesi
Sarıyer Balta Limanı Hisar Caddesi
Sarıyer Balta Limanı Çayır Caddesi Sakıp Sabancı Caddesi Katılım
Sarıyer Sakıp Sabancı Caddesi
Sarıyer Katar Caddesi Büyükdere Caddesi İstikameti
Sarıyer Sarıyer Caddesi Katar Caddesi İstikameti
Sarıyer Büyükdere Caddesi Aytekin Kotil Varyant İnişi Beşiktaş İstikameti
Beyoğlu Evliya Çelebi Caddesi Refik Saydam Caddesi Katılım İstikameti
Beyoğlu Refik Saydam Caddesi Turabi Baba Caddesi Kavşağından Unkapanı İstikameti
ALTERNATİF YOLLAR
Refik Saydam Caddesi Taksim İstikameti
Tarlabaşı Bulvarı
Cumhuriyet Caddesi
Taşkışla Caddesi
Barbaros Bulvarı
Adnan Saygun Caddesi
Süleyman Seba Caddesi
Dereboyu Caddesi
Portakal Yokuşu Caddesi
Sekbanlar Sokak
İnşirah Sokak
Küçük Bebek Caddesi
Köybaşı Caddesi
Eski Büyükdere Caddesi
(C BÖLGE TRAFİK EKİPLER AMİRLİĞİ)
KAPATILACAK YOLLAR (KAPAMA SAATİ 07.00)
ÜSKÜDAR
Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokaktan İtibaren, Abdullahağa Cadde, Kuzguncuk Çarşı Cadde, Paşalimanı Cadde Gidişli Gelişli Olarak Trafiğe Kapatılacaktır. ÜsküdarHarem Sahilyolunun Üsküdar Meydan İle Harem Otogarı Arası İki Yönlü Trafiğe Kapatılacak Olup, Üsküdar İstikameti Trafiğe Açık Olacaktır. D-100 Karayolu Ankara İstikameti Harem İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı Arası, İstanbul İstikameti Uzunçayır Köprülü Kavşağı İle Avrasya Tüneli Girişi Arası Kapalı Olacaktır.
Avrasya Tünel Asyadan Avrupaya Geçiş İstikameti Saat 09.30 İtibariyle Bisiklet Geçişi Sonlanana Kadar Kapanacak
KADIKÖY
Uzunçayır O1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı Her İki İstikamet, Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı Ve Bağdat Caddesi Trafiğe Kapalı Olacaktır.
MALTEPE
Turgut Özal Bulvarı Kadıköy İstikameti Küçükyalı Evlendirme Dairesi Önünden Bağdat Caddesi Girişine Kadar Olan Kısım Trafiğe Kapatılacaktır.
ALTERNATİF YOLLAR
Beylerbeyi İstikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikametini Kullanacak Sürücüler Beybostanı Sokağı Kullanabilir.
Üsküdar Sahilyolunu Kullanacak Sürücüler, Hâkimiyeti Milliye Caddesi Ve O1 Bağlantı Yolunu Kullanabilir.
D100 Karayolu Üzerinden Kadıköy İstikametini Kullanacak Sürücüler Göztepe Köprüsünü Kullanabilir.
Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi Ve Turgut Özal Bulvarını Kullanacak Sürücüler Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ve D100 Karayolunu Kullanabilir.
(ÇEVRE YOLLARI TRAFİK EKİPLER AMİRLİĞİ)
KAPATILACAK YOLLAR (KAPAMA SAATİ 08:30)
D100 Karayolu Güney Yol Levent - Sarıyer Ayrımları (D-100 Güney Yoldan Gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yönüne Gitmek İsteyen Araçlar Sarıyer – Levent Ayrımlarından Büyükdere Caddesi'ne Yönlendirilecektir.)
Sait Çiftçi Katılım
ALTERNATİF YOLLAR
Büyükdere Caddesi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
GENEL KAPAMA TEDBİRLERİ SAATİ 06.00-……
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
1. Balmumcu Ayrım (Esentepe Mevki) (Kapama Saati 08:30-….)
2. Sait Çiftçi Katılım (Kapama Saati 08.20-……..)
Avrasya Tüneli Kapama
1. Avrupa – Asya İstikameti (Kapama saati 08.30-….)
2. Asya – Avrupa İstikameti (Kapama saati 09.30-….)
Sirkeci – Kabataş Tramvay (Kapama Saati 10.00-…...)
Sirkeci – Yenikapı Arabalı Vapur (Kapama Saati 06.00-…..)