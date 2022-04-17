Enes Ünal bir ilki başardı! Getafe'de 12 yıl sonra en yüksek gol atan futbolcu oldu

İspanpa'da Enes Ünal fırtınası esmeye devam ediyor... Bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken milli futbolcumuz, Getafe'nin dün sahasında Villarreal'le oynadığı ve 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü kaydeden isim oldu.

Villarreal ağlarına attığı golle La Liga'daki gol sayısını 15'e çıkaran ve krallık yarışında 24 golle zirvede yer alan Real Madrid'in yıldız golcüsü Karim Benzema'nın ardından ikinci sırada bulunan Enes, kulübü Getafe adına da önemli bir başarıya imza attı.