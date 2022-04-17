Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.04.2022 12:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2022 12:26
    ABONE OL

    Enes Ünal bir ilki başardı! Getafe'de 12 yıl sonra en yüksek gol atan futbolcu oldu

    A Milli Takımımız'ın forveti Enes Ünal, İspanya La Liga'da formasını giyidği Getafe ile harikalar yaratmaya devam ediyor. Son olarak Getafe'nin Villarreal'e 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü atan Enes, ligdeki gol sayısını 15'e çıkardı. Kulübü Getafe adına ise 12 yıl sonra bir ilki başardı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Enes Ünal Getafe’de tarih yazıyor

    İspanpa'da Enes Ünal fırtınası esmeye devam ediyor... Bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken milli futbolcumuz, Getafe'nin dün sahasında Villarreal'le oynadığı ve 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü kaydeden isim oldu.

    Villarreal ağlarına attığı golle La Liga'daki gol sayısını 15'e çıkaran ve krallık yarışında 24 golle zirvede yer alan Real Madrid'in yıldız golcüsü Karim Benzema'nın ardından ikinci sırada bulunan Enes, kulübü Getafe adına da önemli bir başarıya imza attı.

    Enes Ünal,Villarreal maçıyla birlikte Getafe'de 2009-2010 sezonundan sonra 15 gole ulaşan ilk futbolcu olarak İspanyol kulübünde 12 yıl sonra bir sezonda en yüksek gol sayısına ulaşan isim olarak kayıtlara geçti.

    Getafe'de Enes öncesi 15 gole ulaşan son futbolcu 2009-2010 sezonunda 16 gol atan ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Roberto Soldado olmuştu. Enes Ünal, La Liga'da kalan maçlarda 1 gol daha atarsa Soldado'nun Getafe'deki gol rekoruna ortak olacak. İki gol atması halinde ise kulübünde son dönemin en golcü oyuncusu olarak kayıtlara geçmeyi başaracak.

        İspanya kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Enes Ünal gol rekorunu ise 2016-2017 sezonunda Twente formasıyla bir sezonda 19 gol atarak kırmıştı.

        Bursaspor altyapısından yetişen Enes Ünal, 2015 yılında Yeşil-Beyazlı ekipten 4.5 milyon Euro'ya Manchester City'ye transfer olmuş ve ardından sırasıyla Genk, NAC Breda, Twente, Villarreal, Levante, Real Valladolid formalaı giymiş 2020 yılında şu an top koşturduğu Getafe'ye imza atmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        MİT PKK’nın sözde sorumlusunu paketledi
        Haberler Spor Enes Ünal bir ilki başardı! Getafe'de 12 yıl sonra en yüksek gol atan futbolcu oldu
            SON DAKİKA