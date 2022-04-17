Enes Ünal bir ilki başardı! Getafe'de 12 yıl sonra en yüksek gol atan futbolcu oldu

İspanpa'da Enes Ünal fırtınası esmeye devam ediyor... Bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken milli futbolcumuz, Getafe'nin dün sahasında Villarreal'le oynadığı ve 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü kaydeden isim oldu.
Villarreal ağlarına attığı golle La Liga'daki gol sayısını 15'e çıkaran ve krallık yarışında 24 golle zirvede yer alan Real Madrid'in yıldız golcüsü Karim Benzema'nın ardından ikinci sırada bulunan Enes, kulübü Getafe adına da önemli bir başarıya imza attı.
Enes Ünal,Villarreal maçıyla birlikte Getafe'de 2009-2010 sezonundan sonra 15 gole ulaşan ilk futbolcu olarak İspanyol kulübünde 12 yıl sonra bir sezonda en yüksek gol sayısına ulaşan isim olarak kayıtlara geçti.
Getafe'de Enes öncesi 15 gole ulaşan son futbolcu 2009-2010 sezonunda 16 gol atan ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Roberto Soldado olmuştu. Enes Ünal, La Liga'da kalan maçlarda 1 gol daha atarsa Soldado'nun Getafe'deki gol rekoruna ortak olacak. İki gol atması halinde ise kulübünde son dönemin en golcü oyuncusu olarak kayıtlara geçmeyi başaracak.