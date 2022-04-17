Beşiktaş Sörloth transferine her zamankinden daha yakın





GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Teklifte Beşiktaş yönetimi Norveçli golcü için Alman kulübüne 6 milyon Euro bonservis bedeli ile birlikte, bir sonraki satıştan da yüzde 50 pay önermişti. Beşiktaş böylece Sörloth transferinde Gedson Fernandes'e uyguladığı taktiğin bir benzerini gerçekleştirmiş oldu. Almanya'dan gelen bilgilere Leipzig kulübü yetkilileri Beşiktaş'a kesin cevap vermemekle birlikte yapılan teklife sıcak bakıyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken, Beşiktaş'ın aynı zamanda oyuncunun menajeri ile de temas halinde olduğu ifade edildi.