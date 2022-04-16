İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport yazdı ortalık karıştı! Vedat Muriç Aslan'ın hedefinde

Fenerbahçe'den 2020 yılında İtalyan ekibi Lazio'ya 19.9 milyon Euro'ya transfer olan Kosavalı yıldız golcü için İtalya'dan müthiş iddia... İtalyan medyasına göre, sezon sonunda Lazio'ya dönecek Vedat Muriç'in tekrar Süper Lig'e dönme ihtimali var... Ancak bu kez Fenerbahçe'nin dışında Galatasaray da onunla ilgileniyor. La Gazzetta dello Sport haberinde, "Vedat Muriç Türkiye'ye geri dönecek. Aslında hem eski kulübü Fenerbahçe hem de Galatasaray onun peşinde" ifadelerini kullandı. Devre arasında Lazio'dan İspanyol ekibi Mallorca'ya kiralanan Vedat Muriç, bu sezon ortaya koyduğu futbolla eleştiriliyor. Bu sezon 26 karşılaşmada forma giyen 27 yaşındaki futbolcu 3 gol atarken 2 de asiste imza attı.