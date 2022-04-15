Özel Haber I Vedat Muriç, Türkiye yolcusu! Hem Galatasaray hem Fenerbahçe...

La Gazetta dello Sport haberinde, "Vedat Muriç Türkiye'ye geri dönecek. Aslında hem eski kulübü Fenerbahçe hem de Galatasaray onun peşinde" ifadelerini kullandı.
Devre arasında Lazio'dan İspanyol ekibi Mallorca'ya kiralanan Vedat Muriç, bu sezon ortaya koyduğu futbolla eleştiriliyor. Bu sezon 26 karşılaşmada forma giyen 27 yaşındaki futbolcu 3 gol atarken 2 de asiste imza attı.
Fenerbahçe, Kosovalı yıldız golcüyü Çaykur Rizespor'dan 5.6 milyon Euro'ya transfer etmişti. O dönem ezeli rakipleri Galatasaray ile Vedat için transfer yarışına giren Sarı-Lacivertliler mutlu sona ulaşan taraf olmuştu.