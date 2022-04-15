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    • Spor
    • 15.04.2022 12:31
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    • 15.04.2022 12:44
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    Özel Haber I Vedat Muriç, Türkiye yolcusu! Hem Galatasaray hem Fenerbahçe...

    Son dakika Galatasaray haberleri... Fenerbahçe’den 2020 yılında İtalyan ekibi Lazo’ya 19.9 milyon Euro’ya transfer olan Kosavalı yıldız golcü için İtalya’dan müthiş iddia ortaya çıktı. İtalyan medyasına göre, sezon sonunda Lazio’ya dönecek Vedat Muriç’in tekrar Süper Lig’e dönme ihtimali var… Ancak bu kez Fenerbahçe’nin dışında Galatasaray da onunla ilgileniyor.

    Onur Koçhan
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    Özel Haber I Vedat Muriç Türkiye yolcusu!

    La Gazetta dello Sport haberinde, "Vedat Muriç Türkiye'ye geri dönecek. Aslında hem eski kulübü Fenerbahçe hem de Galatasaray onun peşinde" ifadelerini kullandı.



    Devre arasında Lazio'dan İspanyol ekibi Mallorca'ya kiralanan Vedat Muriç, bu sezon ortaya koyduğu futbolla eleştiriliyor. Bu sezon 26 karşılaşmada forma giyen 27 yaşındaki futbolcu 3 gol atarken 2 de asiste imza attı.

    Fenerbahçe, Kosovalı yıldız golcüyü Çaykur Rizespor'dan 5.6 milyon Euro'ya transfer etmişti. O dönem ezeli rakipleri Galatasaray ile Vedat için transfer yarışına giren Sarı-Lacivertliler mutlu sona ulaşan taraf olmuştu.
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        Haberler Spor Özel Haber I Vedat Muriç, Türkiye yolcusu! Hem Galatasaray hem Fenerbahçe...
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