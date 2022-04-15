Özel Haber I Vedat Muriç, Türkiye yolcusu! Hem Galatasaray hem Fenerbahçe...

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Vedat Muriç'in İtalyan ekibi Lazio ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Kulüp kariyerinde 307 maçta forma giyen tecrübeli golcü 86 gol atarken 26 kez de asist yapmayı başardı.