Takvim.com.tr duyurmuştu! Meksikalı futbolcu Bryan Mauricio Lozano Türkiye'ye gelmek için yola çıktı

Kısa bir süre önce ESPN'e verdiği röportajda Galatasaray'da 1 ay süre ile deneme antrenmanlarına çıkacağını söyleyen Meksikalı futbolcu Bryan Mauricio Lozano, Türkiye'ye gelmek üzere ülkesinden yola çıktı.
Nisan ayının sonunda olağanüstü genel kurula gidecek olan Galatasaray için geçtiğimiz hafta sürpriz bir transfer iddiası gündeme gelmişti. Türkiye'de ilk olarak takvim.com.tr'nin duyurduğu Bryan Mauricio Lozano isimli Meksikalı futbolcu, Sarı-Kırmızılı takımda 1 ay süre ile deneneceğini ve antrenmanlara çıkacağını açıklamıştı.
ESPN'e verdiği röportajda Galatasaray'ın kendisi için iyi bir fırsat olduğunu ve hedefinin Sarı-Kırmızılı kulüpte kalmak olduğunu söyleyen Lozano, Sarı-Kırmızılılar'ın yanı sıra İstanbul'dan iki kulüp, Almanya'dan ise bir kulüple daha temasta olduğunu açıklamıştı.