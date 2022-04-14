Takvim.com.tr duyurmuştu! Meksikalı futbolcu Bryan Mauricio Lozano Türkiye'ye gelmek için yola çıktı

ESPN'e verdiği röportajda Galatasaray'ın kendisi için iyi bir fırsat olduğunu ve hedefinin Sarı-Kırmızılı kulüpte kalmak olduğunu söyleyen Lozano, Sarı-Kırmızılılar'ın yanı sıra İstanbul'dan iki kulüp, Almanya'dan ise bir kulüple daha temasta olduğunu açıklamıştı.