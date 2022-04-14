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    • Spor
    • 14.04.2022 13:51
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    • 14.04.2022 13:51
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    Takvim.com.tr duyurmuştu! Meksikalı futbolcu Bryan Mauricio Lozano Türkiye'ye gelmek için yola çıktı

    Meksikalı futbolcu Bryan Mauricio Lozano, Türkiye'ye gelmek üzere ülkesinden yola çıktı. Türkiye'de ilk olarak takvim.com.tr'nin duyurduğu Bryan Mauricio Lozano isimli Meksikalı futbolcu, Galatasaray'da 1 ay süre ile deneneceğini ve antrenmanlara çıkacağını açıklamıştı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Lozano Cimbom için yola çıktı!

    Kısa bir süre önce ESPN'e verdiği röportajda Galatasaray'da 1 ay süre ile deneme antrenmanlarına çıkacağını söyleyen Meksikalı futbolcu Bryan Mauricio Lozano, Türkiye'ye gelmek üzere ülkesinden yola çıktı.

    Nisan ayının sonunda olağanüstü genel kurula gidecek olan Galatasaray için geçtiğimiz hafta sürpriz bir transfer iddiası gündeme gelmişti. Türkiye'de ilk olarak takvim.com.tr'nin duyurduğu Bryan Mauricio Lozano isimli Meksikalı futbolcu, Sarı-Kırmızılı takımda 1 ay süre ile deneneceğini ve antrenmanlara çıkacağını açıklamıştı.

    ESPN'e verdiği röportajda Galatasaray'ın kendisi için iyi bir fırsat olduğunu ve hedefinin Sarı-Kırmızılı kulüpte kalmak olduğunu söyleyen Lozano, Sarı-Kırmızılılar'ın yanı sıra İstanbul'dan iki kulüp, Almanya'dan ise bir kulüple daha temasta olduğunu açıklamıştı.

        Napoli forması giyen yıldız futbolcu Hirving Lozano'nun kardeşi olan Mauricio Lozano'nun ortaya attığı bu sürpriz iddianın ardından ESPN'de yer alan habere göre Meksikalı futbolcu Galatasaray'da denenmek üzere ülkesinden yola çıktı.

        24 yaşındaki Bryan Mauricio Lozano'nun Amerika Birleşik Devletleri üzerinden İstanbul'a geleceği ve Galatasaray ile deneme antrenmanlarına çıkacağı kaydedildi.

        Son olarak altyapısından yetiştiği Meksika kulübü Pumas Tabasco'da forma giyen ve bir süredir kulüpsüz olan Lozano'nun Galatasaray ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara karşı Sarı-Kırmızılı kulüpten ise bir yalanlama gelmemesi kafaları karıştırdı.

        İstanbul'a gelmek üzere yola çıktığı iddia edilen Meksikalı futbolcunun Galatasaray ile ilgili durumunun kısa süre içinde netliğe kavuşması bekleniyor.

        Güncel piyasa değeri 400 bin Euro olan Bryan Mauricio Lozano sağ ve sol kanatta görev yapıyor.

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        Haberler Spor Takvim.com.tr duyurmuştu! Meksikalı futbolcu Bryan Mauricio Lozano Türkiye'ye gelmek için yola çıktı
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