Meksikalı yıldız ismin kardeşi Bryan Mauricio Lozano'dan flaş açıklama: Galatasaray'a gidiyorum!

Son olarak ülkesi Meksika'da Pumas Tabasco forması giyen ve bir süredir kulüpsüz olan Bryan Mauricio Lozano, Galatasaray'ın 30 gün süre ile kendisini denemeye alacağını ifade etti.

Deneme sürecinde iyi performans göstermesi halinde Galatasaray'da kalabileceğinin kendisine söylendiğini ifade eden 25 yaşındaki kanat-forvet Lozano, Sarı-Kırmızılı kulübün dışında İstanbul'dan iki, Almanya'dan ise bir kulüple daha temasta olduğunu ifade etti.