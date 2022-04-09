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    • Spor
    • 09.04.2022 11:44
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    • 09.04.2022 11:52
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    Meksikalı yıldız ismin kardeşi Bryan Mauricio Lozano'dan flaş açıklama: Galatasaray'a gidiyorum!

    Napoli forması giyen Hirving Lozano'nun kardeşi Bryan Mauricio Lozano, ESPN'e verdiği röportajda Galatasaray'ın kendisini 30 gün süre ile deneyeceğini ve  Sarı-Kırmızılılar'ın dışında İstanbul'dan iki, Almanya'dan ise bir kulüple daha temasta olduğunu söyledi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Meksikalı yıldızın kardeşi Cimbom’a!

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda önemli bir derbi maça çıkacak olan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

    Napoli forması giyen Meksikalı yıldız futbolcu Hirving Lozano'nun kardeşi olan Bryan Mauricio Lozano, ESPN'e verdiği röportajda Galatasaray ile ilgili son derece çarpıcı açıklamalara imza attı.

    Son olarak ülkesi Meksika'da Pumas Tabasco forması giyen ve bir süredir kulüpsüz olan Bryan Mauricio Lozano, Galatasaray'ın 30 gün süre ile kendisini denemeye alacağını ifade etti.

    Deneme sürecinde iyi performans göstermesi halinde Galatasaray'da kalabileceğinin kendisine söylendiğini ifade eden 25 yaşındaki kanat-forvet Lozano, Sarı-Kırmızılı kulübün dışında İstanbul'dan iki, Almanya'dan ise bir kulüple daha temasta olduğunu ifade etti.

        Diğer opsiyonları ikinci planda tuttuğunu ifade eden Bryan Mauricio Lozan, ilk hedefinin Galatasaray'da kendisini göstermek ve kalıcı olmak olduğunu dile getirdi.

        Güncel piyasa değeri 400 bin Euro olan ve profesyonel kariyerinde sadece 22 maçta görev yaptığı görülen Bryan Mauricio Lozano'nun Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamalar büyük bir sürprizle karşılandı.

        Galatasaray ile deneme antrenmanlarına çıkacağını iddia eden Bryan Mauricio Lozano'un erkek kardeşi Hirving Lozano ise formasını giydiği Napoli'nin en önemli oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

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