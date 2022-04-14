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    • 14.04.2022 14:20
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    • 14.04.2022 14:51
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    Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan ikilisine bir şok daha

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sarı-lacivertli ekipte flaş bir kararla kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan ikilisi yeni bir şokla daha karşı karşıya geldi. İki futbolcuyla da masaya oturmayı planlayan yönetimin yıldız isimleri affetse bile kaptanlıkları alacağı öğrenildi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber | Özil ve Tufan ikilisine bir şok daha

    Fenerbahçe'de 20 Mart'ta oynanan Konyaspor maçının devre arasında teknik direktör İsmail Kartal'a verdikleri sert tepki sonrası kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan bir şokla daha karşı karşıya kaldı.

    Fenerbahçe'de 20 Mart'ta Konyaspor maçının devre arasında oyundan alınma kararı sonrası teknik direktör İsmail Kartal'a sert bir tepki veren Mesut Özil ve Kartal'ı forma adaleti konusunda eleştiren Ozan Tufan, bu olaydan kısa bir süre sonra kadro dışı bırakılmıştı.

    20 günü aşkın süredir çalışmalarını takımdan ayrı bir şekilde sürdüren Mesut Özil ve Ozan Tufan için henüz bir af kararı çıkmazken, bu iki futbolcunun mevcut durumunu görüşmek için masaya oturacak olan Fenerbahçe yönetiminin flaş bir karar aldığı öğrenildi.

        Yönetimin af kararı çıkması ve takıma dönmeleri durumunda daha önce takımın kaptanlarından olan Mesut Özil ve Ozan Tufan'dan bu unvanlarını alacağı ve kaptanlık görevinin teknik heyet tarafından takım içinde yeni isimlere verileceği ortaya çıktı.

        Teknik direktör İsmail Kartal'ın planları arasında yer almadığı belirtilen Mesut Özil ve Ozan Tufan için ayrılık dedikoduları da her geçen gün artarken, Ozan için sezonun ilk yarısında formasını giydiği Watford'un Premier Lig'de kalması halinde 7.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek.

        Ancak bu ihtimalin gitgide azalması sebebiyle deneyimli futbolcunun İngiltere'ye dönüşü her geçen gün daha da zor hale geliyor. Ozan Tufan ile ilgili gelişmeleri Beşiktaş da yakından takip ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın Ozan'ın bonservis sorununu çözmesi halinde bu transfer için harekete geçeceği öne sürülüyor.

            Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Mesut Özil'in ise şimdilik takımdan ayrılmayı düşünmediği ancak yıldız futbolcuya özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden çok sayıda teklifin geldiği belirtiliyor.

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