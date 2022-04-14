Vücut geliştirme şampiyonu Cedric McMillan öldü! Steroidler mi neden oldu? Koşu bandında...

Vücut geliştirme sporcusu Cedric McMillan'ın ölümü bir yılda 3 vücut geliştirmecinin yaşamını yitirmesinin ardından dikkatleri ABD'ye çevirdi.
Ölen diğer iki vücut geliştirme sporcusundan 37 yaşındaki George Peterson, steroidlerin neden olduğuna inanılan kalp problemlerinden sonra Ekim ayında yaşamını yitirdi. Shawn Rhoden'in ise Kasım ayında kalp krizinden öldüğü bildirildi.
CEDRİC MCMİLLAN NEDEN ÖLDÜ?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ordusu ve Ulusal Muhafızlar'da uzun süreli tecrübesi olan McMillan, kıdemli bir sporcu ve prestijli Arnold Classic müsabakasının 2017 galibiydi.