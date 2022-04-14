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    • Spor
    • 14.04.2022 13:43
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    • 14.04.2022 13:54
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    Vücut geliştirme şampiyonu Cedric McMillan öldü! Steroidler mi neden oldu? Koşu bandında...

    ABD ordusunda ve Ulusal Muhafızlar’da görev alan vücut geliştirmeci Cedric McMillan hayatını kaybetti. Vücut geliştirme sporu ile ilgilenenlerin yakından tanıdığı bir isim olan Cedric McMillan’ın ölüm haberi spor camiasında da yankı buldu. Peki, Cedric McMillan steroidler yüzünden mi öldü?

    Vücut geliştirme şampiyonu öldü!

    Vücut geliştirme sporcusu Cedric McMillan'ın ölümü bir yılda 3 vücut geliştirmecinin yaşamını yitirmesinin ardından dikkatleri ABD'ye çevirdi.

    Ölen diğer iki vücut geliştirme sporcusundan 37 yaşındaki George Peterson, steroidlerin neden olduğuna inanılan kalp problemlerinden sonra Ekim ayında yaşamını yitirdi. Shawn Rhoden'in ise Kasım ayında kalp krizinden öldüğü bildirildi.

    CEDRİC MCMİLLAN NEDEN ÖLDÜ?

    Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ordusu ve Ulusal Muhafızlar'da uzun süreli tecrübesi olan McMillan, kıdemli bir sporcu ve prestijli Arnold Classic müsabakasının 2017 galibiydi.

        Ölümü, sponsoru Black Skull USA tarafından doğrulandı ancak nedeni kamuoyuna açıklanmadı.

        cMillan ABD'de son bir yılda ölen üçüncü vücut geliştirme sporcusu oldu.

        Black Skull USA Instagram'da yaptığı açıklamada, "Arkadaşımız ve kardeşimiz @cedricmcmillan'ın bugün vefat ettiğini size bildirmekten üzüntü duyuyoruz. Cedric bir sporcu, yoldaş, arkadaş ve baba olarak çok özlenecek." dedi.
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            Haberler Spor Vücut geliştirme şampiyonu Cedric McMillan öldü! Steroidler mi neden oldu? Koşu bandında...
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