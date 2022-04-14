36’lık Hırvat yıldız Modric döktürüyor! Arda ise yokları oynuyor

Arda Turan, Fenerbahçe derbisinde 10 dakika sahada kalmış, futbolundan çok görüntüsüyle dikkat çekmişti. Derbinin son dakikalarında görev alan 35 yaşındaki Arda Turan'ın göbekli halinin yanı sıra saç ve sakalının beyazlaması ve futbol olarak dibi görmesi taraftarları da çileden çıkardı. Dünyanın en büyük kulüplerinden Atletico Madrid ve Barcelona'da oynayan Arda'nın önlenemez düşüşü akıl almaz boyutlara geldi. 2015 yılında 35 milyon Euro değeri olan Arda Turan'ın şimdiki değeri 175 bin Euro... Arda Turan gibi 2008 yılında parlayan Modric ise başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. İki oyuncu da Euro 2008'den sonra önemli bir çıkış yakaladı.
MODRİC MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ
Real Madrid'in 36 yaşındaki Hırvat yıldızı Modric, üst düzey futbol oynamaya devam ediyor... Yaşı 36 olsa da her maç üzerine koyuyor, daha çok mücadele ediyor ve en önemlisi de profesyonelce yaşamaya devam ediyor. İspanyol devinde 10 yıldır forma giyen tecrübeli oyuncu yaşına rağmen bu sezon 37 maçta forma giydi. 3 gol atarken 9 da asist yaptı. İstikrar abidesi Modric, Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşıdı. Chelsea'yi eledikleri maçta Rodrygo'nun attığı golde asisti yapan isimdi. 36 yaşındaki futbolcu, karşılaşma sonrası 'Maçın Adamı' seçildi.
GEÇEN SEZON 48 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon 37 maçta görev alan 36 yaşındaki Modric geçen sezon ise Real Madrid formasıyla 48 maçta görev aldı. O tam bir görev adamı...