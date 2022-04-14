36’lık Hırvat yıldız Modric döktürüyor! Arda ise yokları oynuyor

Arda Turan, Fenerbahçe derbisinde 10 dakika sahada kalmış, futbolundan çok görüntüsüyle dikkat çekmişti. Derbinin son dakikalarında görev alan 35 yaşındaki Arda Turan'ın göbekli halinin yanı sıra saç ve sakalının beyazlaması ve futbol olarak dibi görmesi taraftarları da çileden çıkardı. Dünyanın en büyük kulüplerinden Atletico Madrid ve Barcelona'da oynayan Arda'nın önlenemez düşüşü akıl almaz boyutlara geldi. 2015 yılında 35 milyon Euro değeri olan Arda Turan'ın şimdiki değeri 175 bin Euro... Arda Turan gibi 2008 yılında parlayan Modric ise başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. İki oyuncu da Euro 2008'den sonra önemli bir çıkış yakaladı.