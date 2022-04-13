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    • 13.04.2022 13:20
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    • 13.04.2022 13:34
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    Özel Haber I İkisi de Euro 2008'de parlamıştı! Arda Turan kayıplara karıştı Modric yükselişte

    Türk futbolunun gelmiş geçmiş en önemli yeteneklerinden Arda Turan, Fenerbahçe derbisinde 10 dakika sahada kalmış, futbolundan çok göbekli haliylie dikkat çekmişti. 2015 yılında 35 milyon Euro değeri olan Arda Turan’ın şimdiki değeri 175 bin Euro’ya kadar düştü. Arda Turan gibi 2008 yılında parlayan 36 yaşındaki Hırvat yıldızı Luka Modric ise üst düzey futbol oynamaya devam ediyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Biri euro’du! Biri durdu!

    Kadıköy'de derbinin son dakikalarında görev alan 35 yaşındaki Arda Turan'ın göbekli halinin yanı sıra saç ve sakalının beyazlaması ve futbol olarak dibi görmesi taraftarları da çileden çıkardı.

    Galatasaray taraftarları derbi sonrasında sosyal medyadan Arda Turan'ı yerden yere vurdu. Bayrampaşa'dan başlayan hikayesini dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Atletico Madrid ve Barcelona'da sürdüren Arda'nın önlenemez düşüşü akıl almaz boyutlara geldi.

    2015 yılında 35 milyon Euro değeri olan Arda Turan'ın şimdiki değeri 175 bin Euro'ya kadar düştü. Arda Turan gibi 2008 yılında parlayan Modric ise başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. Bilindiği gibi iki oyuncu da Euro 2008'den sonra çıkış yakaladı.

        Real Madrid'in 36 yaşındaki Hırvat yıldızı Luka Modric, üst düzey futbol oynamaya devam ediyor… Yaşı 36 olsa da her maç üzerine koyuyor, daha çok mücadele ediyor ve en önemlisi de profesyonelce yaşamaya devam ediyor.

        2008 yılında Dinamo Zafreb'ten Tottenham'a 22.5 milyon Euro'ya transfer olan Modric orada gösterdiği performansla İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tuttu. İspanyol devinde 10 yıldır forma giyen tecrübeli oyuncu yaşına rağmen bu sezon 37 maçta forma giydi. 3 gol atarken 9 da asist yaptı.

        İstikrar abidesi Modric, Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşıdı. Takımının dün gece Chelsea'yi elediği maçta Rodrygo'nun attığı golde asisti yapan isimdi. 36 yaşındaki futbolcu, Chelsea'ye eledikleri karşılaşma sonrası 'Maçın Adamı' seçildi.
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        Haberler Spor Özel Haber I İkisi de Euro 2008'de parlamıştı! Arda Turan kayıplara karıştı Modric yükselişte
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