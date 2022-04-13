Özel Haber I İkisi de Euro 2008'de parlamıştı! Arda Turan kayıplara karıştı Modric yükselişte

2015 yılında 35 milyon Euro değeri olan Arda Turan'ın şimdiki değeri 175 bin Euro'ya kadar düştü. Arda Turan gibi 2008 yılında parlayan Modric ise başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. Bilindiği gibi iki oyuncu da Euro 2008'den sonra çıkış yakaladı.