Fenerbahçe İsmal Kartal'la kanatlandı! Başkan Ali Koç’a “Ben burdayım” mesajı yolladı

Fenerbahçe bir yandan Galatasaray galibiyetiyle büyük coşku yaşarken, bir yandan da 12 hafta önce takımın başına geçen İsmail Kartal'ın başarısını konuşuyor... Bilindiği gibi Portekizli teknik adam Vitor Pereira gönderildikten sonra Fenerbahçe yaklaşık bir ay hocasız kaldı... Sarı-Lacivertli takım bu süre zarfından hem moral olarak çöktü hem de fizik kondisyon olarak geri gitti... İsmail Kartal 21. haftada takımı devralarak önce oyuncuların fizik kondisyonunu daha iyi bir seviyeye getirdi. Ardından da kadroya yaptığı dokunuşlarla Fenerbahçe son 8 maçta 7 galibiyet elde etti. 1 beraberlik aldı... 2014-15 sezonunda Fenerbahçe'yi 2. yapan ve 2.17 puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal bu sezon kenidini aştı ve 2.25 puan ortalamasına çıktı. G.Saray zaferi sonrasında ise "Löw 11 milyon Euro, Jesus 5 milyon Euro istiyor... İsmail Kartal bu takıma 2-3 takviye şampiyon yapar" görüşleri ağırlık kazanmaya başladı...
EN ÇOK PUANI KARTAL TOPLADI
İsmail Kartal'ın takımın başına geçtiği günden sonra F.Bahçe ligin en çok puan toplayan takımı oldu. Kartal 27 puan toplarken, lider Trabzonspor 23 puan toplayabildi.
ALİ KOÇ ŞİMDİ NE YAPACAK?
Yeni sezon için hoca arayışlarına devam eden Ali Koç, Löw ve Jesus gibi isimlerle yüz yüze görüştü. Gözler Ali Koç'un hoca için vereceği karara çevrilirken sosyal medyada da İsmail Kartal'a büyük destek var. Koç'a "Macera arama. İsmail Kartal ile devam et" mesajları yağıyor.