Son dakika Fenerbahçe haberleri... İsmail Kartal kendini aştı! İşte Pereira’dan sonra gelen İsmail Kartal’ın karnesi
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ardından göreve gelen İsmail Kartal, performansıyla göz doldurdu. Vitor Pereira sonrası göreve gelen tecrübeli teknik adam, takımın üzerindeki ölü toprağını atarken, performansı yetersiz diye eleştirilen çoğu oyuncuyu adeta yeniden parlattı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü göreve başladığı günden beri sürekli üstüne koydu ve takımı bambaşka bir kimliğe büründürdü.
Vitor Pereira sonrası göreve gelen tecrübeli teknik adam, takımın üzerindeki ölü toprağını atarken, performansı yetersiz diye eleştirilen çoğu oyuncuyu adeta yeniden parlattı.
Gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak konunu olan İsmail Kartal'ın yüksek form grafiği yönetimi de zor durumda bıraktı. Bilindiği gibi Fenerbahçe'nin ismi Joachim Löw ve Jorge Jesus gibi ünlü teknik adamlarla anılıyor.
İsmail Kartal, 21. haftada 5. sırada aldığı takıma adeta seviye atlatırken, son 8 haftada rakamları alt-üst etti. Giresunspor galibiyetiyle başlayan seride Fenerbahçe 22 puanı hanesine yazdırdı, toplamda 27 puan topladı. 8'de 7 yapan Kanarya bu süreçte sadece Trabzonspor ile berabere kaldı.
İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki ilk döneminde şampiyonluğu kılpayı kaçırmıştı. Fenerbahçe 2014-2015 sezonunu 74 puanla ikinci sırada tamamlamıştı. Kartal o sezon Süper Lig'de 2.17 puan ortalaması tutturmuştu.
Bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıkan, 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İsmail Kartal 2.25 puan ortalaması yakaladı. İlk sezonundaki puan ortalamasını geride bıraktı.