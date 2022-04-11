Özel haber... Fenerbahçe - Galatasaray maçında Mert Hakan Yandaş'ın taklaları İngiliz basınında gündem oldu

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği derbide en çok konuşulan olaylardan biri de Marcao ile Mert Hakan arasında ikinci yarıda yaşananan ikili mücadele olmuştu. Marcao ile girdiği mücadele sonrası Mert Hakan yerde kalmış ve faul kararı beklemişti.