Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.04.2022 21:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.04.2022 21:25
    ABONE OL

    Özel haber... Fenerbahçe - Galatasaray maçında Mert Hakan Yandaş'ın taklaları İngiliz basınında gündem oldu

    Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırladı. Heyecanın ve temponun yüksek olduğu maçta Mert Hakan Yandaş'ın Marcao ile girdiği bir pozisyonda peş peşe taklalar atması sosyal medyada çok konuşuldu. Yaşanan olayın ardından Yandaş'ın taklaları İngiliz basınında gündem oldu.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Mert Hakan Yandaş’ın taklaları İngiliz basınında

    Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı maçın ikinci yarısında Marcao ile girdiği bir pozisyon sonrası yerde kalan ve uzun süre takla atan Mert Hakan Yandaş, İngiltere'de de gündem oldu. Yıldız futbolcunun faul sonrası attığı taklalar alay konusu haline geldi.

    Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği derbide en çok konuşulan olaylardan biri de Marcao ile Mert Hakan arasında ikinci yarıda yaşananan ikili mücadele olmuştu. Marcao ile girdiği mücadele sonrası Mert Hakan yerde kalmış ve faul kararı beklemişti.

    Hakem Atilla Karaoğlan ise bu pozisyonda oyunu devam ettirirken, Mert Hakan Yandaş yerde bir süre kıvranmış ve bu süre içinde taklalar atmıştı.

        Mert Hakan'ın yerde kaldığı pozisyon maç sonunda Türkiye'de sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri olurken, yıldız futbolcunun yerdeki hareketleri İngiltere'de yankı uyandırdı.

        The Sun, Mert Hakan'ın yerdeki görüntülerine dayanarak oluşturduğu haberde yıldız futbolcu emekleyen çocuklara benzetildi ve "Müdahaleden sonra 5 kez takla attı" yorumu yapıldı. Ayrıca Mert Hakan'ın yerde kaldığı pozisyonun videosuna haberde yer verildi.

        Mert Hakan Yandaş ise söz konusu pozisyonda kendisine sert bir faul yapıldığını ve bu yüzden devamındaki durumun yaşandığını söylemişti. Pozisyonda faul kararı çıkmaması sebebiyle uzun süre hakeme itirazda bulunan Mert Hakan, devamında ise sarı kartla cezalandırılmıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İBB 35 yılda yapılmayan borcu 2,5 yılda yaptı!
        Haberler Spor Özel haber... Fenerbahçe - Galatasaray maçında Mert Hakan Yandaş'ın taklaları İngiliz basınında gündem oldu
            SON DAKİKA