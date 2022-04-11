Özel haber... Fenerbahçe - Galatasaray maçında Mert Hakan Yandaş'ın taklaları İngiliz basınında gündem oldu

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı maçın ikinci yarısında Marcao ile girdiği bir pozisyon sonrası yerde kalan ve uzun süre takla atan Mert Hakan Yandaş, İngiltere'de de gündem oldu. Yıldız futbolcunun faul sonrası attığı taklalar alay konusu haline geldi.
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği derbide en çok konuşulan olaylardan biri de Marcao ile Mert Hakan arasında ikinci yarıda yaşananan ikili mücadele olmuştu. Marcao ile girdiği mücadele sonrası Mert Hakan yerde kalmış ve faul kararı beklemişti.
Hakem Atilla Karaoğlan ise bu pozisyonda oyunu devam ettirirken, Mert Hakan Yandaş yerde bir süre kıvranmış ve bu süre içinde taklalar atmıştı.