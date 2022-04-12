Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.04.2022 10:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.04.2022 10:15
    ABONE OL

    Yusuf Yazıcı Rusya'da tarih yazdı! Rusya'da ilk 6 maçında da gol atan ilk futbolcu oldu

    Rusya Premier Lig takımlarından CSKA Moskova'ya devre arasında transfer olan Yusuf Yazıcı, Rusya'da tarih yazıyor. Yazıcı, Rusya'da ilk 6 maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.

    DHA
    Yusuf Rusya’da da tarih yazdı

    Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'nın devre arası transfer döneminde Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rusya'da ilk 6 maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.

    25 yaşındaki yıldız oyuncu son olarak Khimki'ye 4-2 kaybedilen mücadelede takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

    Rusya'da çıktığı 6 maçta 8 de gol atma başarısı gösteren Yazıcı, belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tek antrenmanla çıktığı Khimki maçını da boş geçmezken, Rusya Ligi'nde Şubat ve Mart ayının en iyi oyuncusu seçildi.
        Gözler Kabinede!
        Haberler Spor Yusuf Yazıcı Rusya'da tarih yazdı! Rusya'da ilk 6 maçında da gol atan ilk futbolcu oldu
            SON DAKİKA