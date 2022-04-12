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    Fenerbahçe derbisinde Arda Turan'ın oyuna girmesi Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı

    Fenerbahçe derbisinde kurtarıcı olarak oyuna Arda Turan’ın girmesi Sarı-Kırmızılı taraftarları ayağa kaldırdı. Taraftarlar, “Fener’i Arda ile mi yeneceğiz” derken ilginç yorumlara yer verildi. İşte sizler için derlediğimiz 12 Nisan tarihli TAKVİM gazeyesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Kusura bakma Arda uyandırdık!

    Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın son 10 dakikasında forma giyen Arda Turan'ın görüntüsü taraftarları çileden çıkardı. Kilo almış ve sakalları beyazlamış görüntüsüyle dikkatleri çeken 35 yaşındaki futbolcunun oyuna alınması Galatasaray taraftarının da büyük tepkisini çekti. Sarı- Kırmızılı taraftarlar, "Kurtarıcı olarak maçın son bölümlerinde Arda Turan oyuna giriyor. Fenerbahçe'yi Arda ile mi yenecektik!" yorumlarında bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı "Arda hocam kusura bakma uyandırdık" yorumu ise büyük ses getirdi. Bu sezon sadece 4 maçta sadece 47 dakikada görev alan Arda Turan, Fenerbahçe karşısında son 10 dakikada etkili olamadı.



    ORTADA BÜYÜK SORUN VAR
    Sezon başında 6.5 milyon Euro'ya transfer edilen Cicaldau derbide yokları oynadı. Trabzonspor o paraya orta saha transferlerini yaptı. G.Saray'ın orta saha oyuncusu Cicaldau, Fenerbahçe derbisinde yine yokları oynadı... Sezon başında 6.5 milyon Euro bonservis ödenerek alınan genç oyuncunun kötü oyunu taraftarları da çıldırttı. Trabzonspor ise geçen sezondan beri yaptığı orta saha transferleri için aynı ücreti verdi. Bordo-Mavililer, Marek Hamsik ve Dorukhan Toköz'ü bonservissiz alırken, Bakasetas için 3, Berat Özdemir için 2.5 ve Siopis için ise sadece 1 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. Galatasaray'ın Romen oyuncusu Cicaldau, bu sezon 28 lig maçında sahada kalırken 4 gol ve 3 asiste imza attı.



    İNANILMAZ AMA GERÇEK: EKSİ 11 AVERAJ
    Galatasaray bu sezon çıktığı 16 deplasmanda 18 gol atabilirken kalesinde ise 29 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar deplasman tablosunda 14. sırada yer alırken averajı ise eksi 11 olarak kayıtlara geçti. Aslan 48 puan toplayabileceği dış saha maçlarında 34 puan kaybetti. Sarı-Krımızılılar bu sezon en çok gol yediği sezonlardan birini yaşıyor. 2003-2004 sezonunda 47 gol yiyen Aslan bu sezon da bitime 6 hafta kala aynı sayıda gol yedi. Cimbom'un en çok gol yediği sezon ise 2015-2016 sezonu... G.Saray o sezon ligde 49 gol yedi.



        HÜCUMDA SINIFTA KALDI
        Cimbom'da Fatih Terim döneminde 8.7 olan gol pozisyonu ortalaması, Domenec Torrent döneminde 3.9'a düştü. Sarı-Kırmızılılar, Torrent yönetiminde ligde 12 maçta 18 gol attı.



        ACİL KODUYLA RİCAMIZDIR!
        Trabzonspor taraftarı takımın moralini yükseltmek için antrenmanın stadda yapılmasını talep etti. "Trabzonspor tribünü" adı altında ortak bir bildiri yayınlayan taraftarlar, "Karagümrük maçı öncesi takımımızın bir antrenmanını stadyumda yapmasını, taraftarıyla buluşmasını istiyoruz. Abdullah hocadan acil koduyla ricamızdır" diyerek Abdullah Avcı'dan antrenmanı taraftara açık şekilde stadda yapmasını talep ettiler.



        KOUASSİ 11'E GÖZ KIRPIYOR
        Trabzonspor'da Nwakaeme'nin formundaki düşüklük nedeniyle Kouassi'nin 11'e girme ihtimali belirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın antrenmanlardaki form durumuna göre Karagümrük'e karşı kimi oynatacağına karar verecek.



            POTADA KAZANAN GALATASARAY
            ING Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 76-70 mağlup etti. Bu sonuçla sarı- kırmızılı takım 17'nci galibiyetini elde ederken, sarı-lacivertli ekip ise 6'ncı mağlubiyetini aldı. Maça iyi başlayan Galatasaray, yorgun rakibi karşısında ilk periyodu 25-18 önde tamamladı. 2, periyotta fark 11 sayıya kadar çıksa da Fenerbahçe 9-0'lık seri ile farkı azalttı. Galatasaray ilk yarıyı 38-36 önde tamamladı. 3. periyodu da 58-56 önde geçen Galatasaray son bölümde Canaan, Dee Bost ve Kravish'in sayılarıyla ayakta kaldı ve maçı 76-70 kazandı.



            VİDA İMZAYA HAZIRLANIYOR
            Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in takımda kalmasını istediği oyunculardan olan Hırvat stoper Domagoj Vida ile pazarlıklar yoğunlaştı. Yıllık 3.4 milyon Euro olan maaşında büyük bir indirim isteyen yönetim, Vida'nın 2 milyon Euro'ya kadar düşmesi ve altına inmemesi nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı. Yapılan pazarlıklar sonrasında Hırvat oyuncunun 2 milyon Euro'nun altına indiği ifade edildi. Vida, Siyah-beyazlı forma ile yoluna devam etme düşüncesi ağır bastığı için Arap ülkelerinden gelen çok yüksek yıllık ücretli sözleşmeleri geri çevirmişti. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın yürüttüğü sözleşme uzatma görüşmelerinde Vida'yla ortak yol bulunalacağı öngörülüyor.



            ELKESON'DAN VAZGEÇİLDİ
            Beşiktaş, Brezilya asıllı santrfor Elkeson'un transferinde vazgeçti. Karar oyuncunun uzun süre futboldan uzak kalması nedeniyle alındı.



                ATLETİCO'DAN 12 MİLYON EURO
                A.Madrid, ilk yıl 1 milyona kiralamak istediğ i Crespo için 11 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurtmak istedi. İspanyol devi A. Madrid, derbide de izlediği Crespo için F.Bahçe'ye resmi teklifte bulunduğu iddia edildi. İspanyol ekibinin gelecek yıl Crespo'yu 1 milyon euro karşılığında 1 yıllığına kiralamak istediği ve bir sonraki yıl için de 11 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koymak istediği ve toplamda 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. F.Bahçe yönetiminin Crespo'yu takımda tutmak için her türlü fedakarlığı yapacağı ifade ediliyor.



                İTALYAN MEDYASI: FENERBAHÇE VEDAT İCİN DEVREDE
                İtalyan basını, Kosovalı santrfor Vedat Muric'in kiralık oarak gittiği Real Mallorca'dan Lazio'ya geri döneceğini yazdı. Ancak Lazio Teknik Diretörü Maurizio Sarri'nin kendisine sıcak bakmadığı Fenerbahçe'nin de eski oyuncusu Vedat Muric için devrede olduğu haberin devamında yer aldı.



                GÖZTEPE İÇİN START VERİLİYOR
                Galatasaray derbisi zaferinin ardından Fenerbahçe dünü izinli geçirdi. Sarı-Lacivertliler, cumartesi günü Kadıköy'de oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bugün Samandıra'da start verecek.



                    MİHA ZAJC MUCİZESİ
                    Sezon başında satılmak istenen Sloven orta saha Miha Zajc orta sahanın değişmez ismi oldu. Sloven yıldız, Fenerbahçe'den ayrılmasına ramak kala takımda bir şekilde kaldı ve bugünlere gelmeyi başardı. Miha Zajc'a sezon başında İtalya'dan teklifler vardı, Sarı-Lacivertli yönetim gelen teklifleri değerlendirmek istiyordu, ancak Vitor Pereira başarılı orta sahanın satılmasına karşı çıktı, Miha Zajc da önce Vitor Pereira ardından da İsmail Kartal'ın orta sahadaki değişmezi oldu. Orta sahada skora katkısının yanı sıra savaşçı ve mücadeleci yapısıyla da dikkat çeken Miha Zajc ezeli derbide de basmadık yer bırakmadı ve 11.9 km koşu mesafesiyle ezeli derbide en çok mesafe kat eden ismi oldu. Fenerbahçe yönetimi 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Miha Zajc'ın sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Sloven orta sahanın menajeriyle bu konuda görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirten Sloven orta saha da yönetimin teklifine sıcak bakıyor.



                    ANTALYA'YI TUTANA AŞK OLSUN
                    Süper Lig'in 32, haftasının kapanış maçında Antalyaspor, evinde konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-1 mağlup etti. Hatay'ın gollerini 16 ve 35. dakikalarda Haji Wright, 29'da Naldo, 55'de Luiz Adriano atarken, Hatayspor'un tek sayısı 38'da Diouf'dan geldi, Hataypor'da Ruben Riberio 67'de direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



                    EYÜPSPOR EVİNDE 1 PUANA RAZI OLDU
                    Spor Toto 1. Lig'de 31. haftanın son maçında Eyüpspor ile Altınordu, 2-2 berabere kaldı. İlk yarıyı önde tamamlayan Eyüp 2, yarıda geriye düştü. 1 puanı Thill'in golüyle kurtardı.



                        CEDİLİ CLEVELAND GALİBİYETLE NOKTALADI
                        NBA'de normal sezonun son maçında Cleveland Cavaliers, sahasında Milwaukee Bucks'ı konuk ettiği maçtan 133- 155 'lik skorla galip ayrıldı. Cavs'ta Kevin Love 32 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Milli yıldız Cedi Osman karşılaşmada 15 sayı,4 ribaund ile oynadı. Cleveland, play-in mücadelesinde Brooklyn Nets ile karşılaşacak.



                        R.MADRİD-CHELSEA B.MÜNİH-VİLLARREAL
                        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistlerin belli olacağı çeyrek final rövanş maçları bugün ve yarın oynanacak. Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak rövanş maçlarında bugün futbolseverlerin nefesi kesilecek. Real Madrid, ilk maçta 3-1 yendiği Chelsea'yi konuk edecek. Bayern Münih ise ilk maçta 1-0 yenildiği İspanyol temsilcisi Villarreal'i konuk edecek.



                        SON 9 MAÇINDAN 3 PUAN ÇIKARAMADI
                        Spor Toto Süper Lig'de 32 hafta sonunda topladığı 27 puanla 19. sırada bulunan Göztepe, tarihinin en kötü serisine imza attı. Son olarak evinde Kayserispor'a 2-1 ile boyun eğen Göz-Göz, üst üste 9'uncu maçını kaybetti. Göztepe sırasıyla Altay, Hatay, Galatasaray, Giresun, Kasımpaşa, Trabzon, Alanya, Konya ve Kayseri maçlarından puan alamadı.



                            TOFAŞ SERİYİ EŞİTLEMEK İSTİYOR
                            FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek final serisinin ikinci maçında Tofaş, bugün İspanya ekibi Lenovo Tenerife'yi ağırlayacak. Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İspanya'da ilk maçı 78-77 kaybeden temsilcimiz seride 1-0 geride bulunuyor. Tofaş, kazanarak seride durumu eşitlemek ve umutlarını İspanya'ya taşımak istiyor.

                            ONLARIN DÜDÜKLERİNİ ASMALARINI BEKLİYORUZ
                            Süper Lig'de deplasmanda Rizespor'a 2-1 mağlup olan Konyaspor TFF, MHK ve maçta görev alan hakemlere tepki gösterdi. Açıklamada, "Yaşanan skandala sebebiyet veren ve tüm güveni kaybeden MHK başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan ve VAR Erkan Engin'in düdüklerini asmalarını acilen bekliyoruz" denildi.

                            FENER YÖNETİMİ DE COŞKUYA ORTAK OLDU
                            Maç sonu saha içinde olduğu kadar soyunma odasında da büyük coşku vardı. Fenerbahçe yönetimi adına oyuncuları Genel Sekreter Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci de soyunma odasında oyuncuları kutladı.
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                            Haberler Spor Fenerbahçe derbisinde Arda Turan'ın oyuna girmesi Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı
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