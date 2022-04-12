Fenerbahçe derbisinde Arda Turan'ın oyuna girmesi Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın son 10 dakikasında forma giyen Arda Turan'ın görüntüsü taraftarları çileden çıkardı. Kilo almış ve sakalları beyazlamış görüntüsüyle dikkatleri çeken 35 yaşındaki futbolcunun oyuna alınması Galatasaray taraftarının da büyük tepkisini çekti. Sarı- Kırmızılı taraftarlar, "Kurtarıcı olarak maçın son bölümlerinde Arda Turan oyuna giriyor. Fenerbahçe'yi Arda ile mi yenecektik!" yorumlarında bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı "Arda hocam kusura bakma uyandırdık" yorumu ise büyük ses getirdi. Bu sezon sadece 4 maçta sadece 47 dakikada görev alan Arda Turan, Fenerbahçe karşısında son 10 dakikada etkili olamadı.
ORTADA BÜYÜK SORUN VAR
Sezon başında 6.5 milyon Euro'ya transfer edilen Cicaldau derbide yokları oynadı. Trabzonspor o paraya orta saha transferlerini yaptı. G.Saray'ın orta saha oyuncusu Cicaldau, Fenerbahçe derbisinde yine yokları oynadı... Sezon başında 6.5 milyon Euro bonservis ödenerek alınan genç oyuncunun kötü oyunu taraftarları da çıldırttı. Trabzonspor ise geçen sezondan beri yaptığı orta saha transferleri için aynı ücreti verdi. Bordo-Mavililer, Marek Hamsik ve Dorukhan Toköz'ü bonservissiz alırken, Bakasetas için 3, Berat Özdemir için 2.5 ve Siopis için ise sadece 1 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. Galatasaray'ın Romen oyuncusu Cicaldau, bu sezon 28 lig maçında sahada kalırken 4 gol ve 3 asiste imza attı.
İNANILMAZ AMA GERÇEK: EKSİ 11 AVERAJ
Galatasaray bu sezon çıktığı 16 deplasmanda 18 gol atabilirken kalesinde ise 29 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar deplasman tablosunda 14. sırada yer alırken averajı ise eksi 11 olarak kayıtlara geçti. Aslan 48 puan toplayabileceği dış saha maçlarında 34 puan kaybetti. Sarı-Krımızılılar bu sezon en çok gol yediği sezonlardan birini yaşıyor. 2003-2004 sezonunda 47 gol yiyen Aslan bu sezon da bitime 6 hafta kala aynı sayıda gol yedi. Cimbom'un en çok gol yediği sezon ise 2015-2016 sezonu... G.Saray o sezon ligde 49 gol yedi.