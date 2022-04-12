Fenerbahçe derbisinde Arda Turan'ın oyuna girmesi Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı





ORTADA BÜYÜK SORUN VAR

Sezon başında 6.5 milyon Euro'ya transfer edilen Cicaldau derbide yokları oynadı. Trabzonspor o paraya orta saha transferlerini yaptı. G.Saray'ın orta saha oyuncusu Cicaldau, Fenerbahçe derbisinde yine yokları oynadı... Sezon başında 6.5 milyon Euro bonservis ödenerek alınan genç oyuncunun kötü oyunu taraftarları da çıldırttı. Trabzonspor ise geçen sezondan beri yaptığı orta saha transferleri için aynı ücreti verdi. Bordo-Mavililer, Marek Hamsik ve Dorukhan Toköz'ü bonservissiz alırken, Bakasetas için 3, Berat Özdemir için 2.5 ve Siopis için ise sadece 1 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. Galatasaray'ın Romen oyuncusu Cicaldau, bu sezon 28 lig maçında sahada kalırken 4 gol ve 3 asiste imza attı.