Derbide Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor

Sezona hem büyük başarı hedefleri ile hem de "Gençlik Projesi" ile başlayan Galatasaray, tarihinin en kötü performansına imza attı. Derbiye 29 yaş ortalamasına sahip bir ilk 11'le başlayan Galatasaray'da "Gençlik Projesi" de rafa kalktı... Ligde düşme hattı ile 6 hafta kala bağını henüz koparamayan, Avrupa ve kupadan elenen Cimbom'da ne hedefler ne de projeler gerçekleştirilebildi. Cimbom, yaz transfer döneminde yaklaşık 26 milyon Euro harcamış ve yaş ortalaması düşük, gelecek vaat eden bir kadro kurmuştu.