Derbide Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor

Sezona hem büyük başarı hedefleri ile hem de "Gençlik Projesi" ile başlayan Galatasaray, tarihinin en kötü performansına imza attı. Derbiye 29 yaş ortalamasına sahip bir ilk 11'le başlayan Galatasaray'da "Gençlik Projesi" de rafa kalktı... Ligde düşme hattı ile 6 hafta kala bağını henüz koparamayan, Avrupa ve kupadan elenen Cimbom'da ne hedefler ne de projeler gerçekleştirilebildi. Cimbom, yaz transfer döneminde yaklaşık 26 milyon Euro harcamış ve yaş ortalaması düşük, gelecek vaat eden bir kadro kurmuştu.
TORRENT İLE DAHA KÖTÜYE GİTTİ
Galatasaray'da ligde ilk devre bitmeden şampiyonluk yarışına havlu atılması ve kupaya edilen erken veda sonrası teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılırken yerine Domenec Torrent getirilmişti. Torrent ile daha da kötüye giden Cimbom, Süper Lig'de 32. hafta sonunda 41 puanla 14. sırada yer alırken, bitime 6 hafta kala düşme hattı ile bağını koparamayan Aslan'da "Gençlik Projesi" de rafa kalktı. Devre arasında Bafetimbi Gomis (36), Semih Kaya (30) Erick Pulgar (28) gibi oyuncuları kadrosuna katan Sarı- Kırmızılılar, sezon başındaki transfer politikasını askıya almıştı. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da başkan Burak Elmas bir süre önce olağanüstü kongre kararı almıştı.