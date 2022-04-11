Sezona "Gençlik Projesi" ile başlayan Galatasaray tarihinin en kötü performansına imza attı

Galatasaray'da ligde ilk devre bitmeden şampiyonluk yarışına havlu atılması ve kupaya edilen erken veda sonrası teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılırken yerine Domenec Torrent getirilmişti. Torrent ile daha da kötüye giden Cimbom, Süper Lig'de 32. hafta sonunda 41 puanla 14. sırada yer alırken, bitime 6 hafta kala düşme hattı ile bağını koparamayan Aslan'da "Gençlik Projesi" de rafa kalktı.