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    • 11.04.2022 11:36
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    • 11.04.2022 11:44
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    Özel Haber I Fenerbahçe’de Serdar Dursun rüzgarı!

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde deneyimli forvet Serdar Dursun fileleri havalandırarak gol sayısını 10'a yükseltti. Dursun 2010-2011 sezonunda 10 gol atan Semih Şentürk’ten sonra Fenerbahçe’de bir sezonda bu başarıyı tekrarlayan ilk yerli futbolcu olmayı başardı. Fenerbahçe'ye transferi sonrası A Milli Takıma da seçilen Serdar Dursun, Ay-Yıldızlı forma altında çıktığı 4 maçta 3 gol atarak önemli bir başarı yakalamıştı.

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    Özel Haber I Fenerbahçe’de Serdar Dursun rüzgarı!

    Serdar Dursun golleriyle Fenerbahçe'yi sırtlamaya devam ediyor… Son olarak Sarı-Lacivertliler'in Galatasaray ile oynadığı maçta takımı adına maçtaki ikinci golü kaydeden Serdar, bu sezon ligde 10.kez rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi.

    Fenerbahçe'nin bu sezon ligdeki en skorer futbolcusu olan Serdar Dursun aynı zamanda büyük bir başarıya daha imza attı. Sarı-Lacivertli forma ile ligde 10 gole ulaşan Serdar, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de 10 gol atan Semih Şentürk sonrası bu sayıya ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.

    Semih Şentürk sonrası yerli golcü bulma konusunda büyük bir sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de Serdar Dursun, 1 gol daha atması durumunda ise Semih Şentürk'ü de geride bırakacak ve 2008 yılından bu yana Sarı-Lacivertli takımda ligde en fazla gol sayısına ulaşan yerli futbolcu olacak.

        Fenerbahçe'de gol krallığı yaşayan son Türk futbolcu yine Semih Şentürk olmuş. Semih, 2007-2008'de 17 golle sezonu krallık yarışında zirvede tamamlamıştı.

        Fenerbahçe'ye sezon başında bonservis bedeli olmadan transfer olan Serdar Dursun, bir önceki takımı Darmstad 98 formasıyla 2020-2021 sezonunda 27 golle sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. Serdar aynı zamanda Avrupa'da gol krallığı yaşayan ilk Türk futbolcu olarak adını tarihe yazdırmıştı.

        Fenerbahçe'ye transferi sonrası A Milli Takıma da seçilen Serdar Dursun, Ay-Yıldızlı forma altında çıktığı 4 maçta 3 gol atarak önemli bir başarı yakalamıştı.
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