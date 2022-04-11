Özel Haber I Fenerbahçe’de Serdar Dursun rüzgarı!

Fenerbahçe'nin bu sezon ligdeki en skorer futbolcusu olan Serdar Dursun aynı zamanda büyük bir başarıya daha imza attı. Sarı-Lacivertli forma ile ligde 10 gole ulaşan Serdar, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de 10 gol atan Semih Şentürk sonrası bu sayıya ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.