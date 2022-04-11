Özel Haber I Fenerbahçe’de Serdar Dursun rüzgarı!

Serdar Dursun golleriyle Fenerbahçe'yi sırtlamaya devam ediyor… Son olarak Sarı-Lacivertliler'in Galatasaray ile oynadığı maçta takımı adına maçtaki ikinci golü kaydeden Serdar, bu sezon ligde 10.kez rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi.
Fenerbahçe'nin bu sezon ligdeki en skorer futbolcusu olan Serdar Dursun aynı zamanda büyük bir başarıya daha imza attı. Sarı-Lacivertli forma ile ligde 10 gole ulaşan Serdar, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de 10 gol atan Semih Şentürk sonrası bu sayıya ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.
Semih Şentürk sonrası yerli golcü bulma konusunda büyük bir sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de Serdar Dursun, 1 gol daha atması durumunda ise Semih Şentürk'ü de geride bırakacak ve 2008 yılından bu yana Sarı-Lacivertli takımda ligde en fazla gol sayısına ulaşan yerli futbolcu olacak.